Росія втратила у боях за Бахмут у 5 разів більше солдатів, ніж Україна – CNN
Понеділок, 6 березня 2023, 21:27
Російські окупанти втратили у боях за Бахмут Донецької області у п’ять разів більше солдатів, ніж українські захисники.
Джерело: CNN із посиланням на військового чиновника НАТО, ознайомленого з даними розвідки Північноатлантичного альянсу
Деталі: За оцінками розвідки НАТО, на кожного українського солдата, який загинув, захищаючи Бахмут, російські війська втратили щонайменше п'ятьох.
Чиновник наголосив, що співвідношення п’ять до одного – обґрунтована оцінка, яка базується на даних розвідки. Він додав, що Україна також зазнає значних втрат, захищаючи місто.
Що цьому передувало:
- В кінці лютого у Міноборони України повідомили, що військовослужбовці армії РФ змушені замінювати найманців ПВК "Вагнер" на Бахмутському напрямку, бо більшість підрозділів ПВК була знищена Збройними силами України.