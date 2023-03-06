Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

Росія втратила у боях за Бахмут у 5 разів більше солдатів, ніж Україна – CNN

Тетяна ЛозовенкоПонеділок, 6 березня 2023, 21:27
Росія втратила у боях за Бахмут у 5 разів більше солдатів, ніж Україна – CNN
ФОТО ГЕНШТАБУ ЗСУ З FACEBOOK

Російські окупанти втратили у боях за Бахмут Донецької області у п’ять разів більше солдатів, ніж українські захисники.

Джерело: CNN із посиланням на військового чиновника НАТО, ознайомленого з даними розвідки Північноатлантичного альянсу

Деталі: За оцінками розвідки НАТО, на кожного українського солдата, який загинув, захищаючи Бахмут, російські війська втратили щонайменше п'ятьох.

Чиновник наголосив, що співвідношення п’ять до одного – обґрунтована оцінка, яка базується на даних розвідки. Він додав, що Україна також зазнає значних втрат, захищаючи місто. 

Що цьому передувало: 

  • В кінці лютого у Міноборони України повідомили, що військовослужбовці армії РФ змушені замінювати найманців ПВК "Вагнер" на Бахмутському напрямку, бо більшість підрозділів ПВК була знищена Збройними силами України.

Теми: БахмутвійнаРосія
Реклама:
Увага! Ми увімкнули премодерацію. Коментарі з'являються із затримкою. Правила публікації коментарів
Головне сьогодні

оновлено від 02:05По всій Україні оголошена повітряна тривога

Пентагон блокує передання Міжнародному кримінальному суду доказів воєнних злочинів РФ – ЗМІ

Мирний "план" Китаю передбачає закінчення війни влітку – ЗМІ

Зеленський анонсував нові санкції для тих, "хто послаблює державу"

Грузія: протестувальники беруть в облогу парламент через відмову скасувати закон про "іноагентів"

У 2023 році Росія може перейти до оборони в Україні через нестачу ресурсів – розвідка США

Усі новини...
Данілов запевнив, що про оточення Бахмута не йдеться
Кулеба закликає прокурора МКС розслідувати розстріл українського військовополоненого
Зеленський: Бахмут дає один із найбільших результатів за всю війну
Україна непублічно просить США надати касетні боєприпаси для скидання із дронів
Останні новини
03:11
У Херсоні, Одесі та Миколаєві пролунали вибухи – ЗМІ
02:40
оновлено від 02:05По всій Україні оголошена повітряна тривога
01:34
фотоРосіяни вдарили по Нікополю, шестеро поранених
00:36
Ворог гатив по Сумщині з артилерії та мінометів
00:25
Старовинні печери на Вознесенському узвозі визнали пам’яткою місцевого значення – що це означає
00:09
Пентагон блокує передання Міжнародному кримінальному суду доказів воєнних злочинів РФ – ЗМІ
23:58
На Черкащині підлітки зняли прапор з могили загиблого воїна заради відео у TikTok
23:57
Уряд Чехії схвалив направлення місії для розслідування воєнних злочинів в Україні
23:56
"Гвардія наступу" проходитиме підготовку протягом 2-4 місяців
23:55
Радянський пережиток чи боротьба за права: як з’явилося 8 березня та які альтернативи свята
Усі новини...