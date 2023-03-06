Росія втратила у боях за Бахмут у 5 разів більше солдатів, ніж Україна – CNN

Російські окупанти втратили у боях за Бахмут Донецької області у п’ять разів більше солдатів, ніж українські захисники.

Джерело: CNN із посиланням на військового чиновника НАТО, ознайомленого з даними розвідки Північноатлантичного альянсу

Деталі: За оцінками розвідки НАТО, на кожного українського солдата, який загинув, захищаючи Бахмут, російські війська втратили щонайменше п'ятьох.

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Чиновник наголосив, що співвідношення п’ять до одного – обґрунтована оцінка, яка базується на даних розвідки. Він додав, що Україна також зазнає значних втрат, захищаючи місто.

Що цьому передувало:

В кінці лютого у Міноборони України повідомили, що військовослужбовці армії РФ змушені замінювати найманців ПВК "Вагнер" на Бахмутському напрямку, бо більшість підрозділів ПВК була знищена Збройними силами України.