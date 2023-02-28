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Маляр про Бахмут: Міноборони РФ змушене замінювати вагнерівців, бо більшість знищені ЗСУ

Тетяна ЛозовенкоВівторок, 28 лютого 2023, 18:32
Маляр про Бахмут: Міноборони РФ змушене замінювати вагнерівців, бо більшість знищені ЗСУ
ГАННА МАЛЯР. ФОТО АРМІЯ INFORM

Військовослужбовці армії РФ змушені замінювати найманців ПВК "Вагнер" на Бахмутському напрямку, бо більшість підрозділів ПВК була знищена Збройними силами України.

Джерело: заступниця міністра оборони Ганна Маляр в ефірі телемарафону новин

Деталі: Інформацію про часткову заміну підрозділів ПВК "Вагнер" на регулярні російські війська Маляр прокоментувала наступним чином: "Росіяни змушені робити цю заміну (вагнерівців на Бахмутському напрямку - ред.), бо більшість підрозділів Вагнеру була знищена нашими Збройними силами. Вони змушені зараз це робити".

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Деталі: Вона також повідомила, що регулярні російські війська демотивовані, на відміну від вагнерівців, які є найманцями та вмотивовані оплатою.

Маляр наголосила, що ситуація у Бахмуті "напружена і складна". Ворог переважає чисельно, однак втрати окупантів, за її словами, зназно вищі, ніж у українських захисників.

Що цьому передувало: 

ВІДЕО ДНЯ
  • В Інституту вивчення війни в кінці січня заявили, що військовослужбовці армії РФ, ймовірно, замінюють виснажені сили найманців з ПВК "Вагнер", щоби посилити наступ на Бахмут, переконані аналітики Інституту вивчення війни.

Теми: БахмутВагнервійнаРосія
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