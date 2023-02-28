Маляр про Бахмут: Міноборони РФ змушене замінювати вагнерівців, бо більшість знищені ЗСУ

Військовослужбовці армії РФ змушені замінювати найманців ПВК "Вагнер" на Бахмутському напрямку, бо більшість підрозділів ПВК була знищена Збройними силами України.

Джерело: заступниця міністра оборони Ганна Маляр в ефірі телемарафону новин

Деталі: Інформацію про часткову заміну підрозділів ПВК "Вагнер" на регулярні російські війська Маляр прокоментувала наступним чином: "Росіяни змушені робити цю заміну (вагнерівців на Бахмутському напрямку - ред.), бо більшість підрозділів Вагнеру була знищена нашими Збройними силами. Вони змушені зараз це робити".

Деталі: Вона також повідомила, що регулярні російські війська демотивовані, на відміну від вагнерівців, які є найманцями та вмотивовані оплатою.

Маляр наголосила, що ситуація у Бахмуті "напружена і складна". Ворог переважає чисельно, однак втрати окупантів, за її словами, зназно вищі, ніж у українських захисників.

Що цьому передувало:

В Інституту вивчення війни в кінці січня заявили, що військовослужбовці армії РФ, ймовірно, замінюють виснажені сили найманців з ПВК "Вагнер", щоби посилити наступ на Бахмут, переконані аналітики Інституту вивчення війни.