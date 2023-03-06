Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

"Ми знайдемо вбивць": Зеленський відреагував на відео з розстрілом військового

Тетяна ЛозовенкоПонеділок, 6 березня 2023, 22:24
Ми знайдемо вбивць: Зеленський відреагував на відео з розстрілом військового
ВОЛОДИМИР ЗЕЛЕНСЬКИЙ. ФОТО ОП

Президент Володимир Зеленський відреагував на відео з розстрілом окупантами українського військового, який сказав "Слава Україні".

Джерело: Зеленський у відеозверненні

Пряма мова: "Сьогодні зʼявилося відео, як окупанти по-звірячому вбили воїна, який хоробро сказав їм у вічі: "Слава Україні!". Хочу, щоб ми всі разом, у єдності, відповіли на його слова: "Герою слава! Героям слава! Україні слава!". І ми знайдемо вбивць".

Деталі: Зеленський додав, що окупанти вбивають за одне слово та мрію про Україну.

Що передувало:

  • 5 березня в мережі з'явилося жахливе відео розстрілу українського військового, який потрапив у полон до російських окупантів. В останні миті свого життя український полонений промовив "Слава Україні!", судячи з відео.
  • Служба безпеки України відкрила кримінальне провадження щодо відео, на якому російські загарбники розстрілюють беззбройного українського солдата відразу після його слів "Слава Україні!"
  • Український омбудсмен Дмитро Лубінець назвав "черговим воєнним злочином Росії" розстріл українського військового
  • Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба закликав Офіс прокурора Міжнародного кримінального суду розслідувати обставини розстрілу українського військовополоненого, про що стало відомо в понеділок.

Теми: Зеленськийвоєнні злочинипрезидент
Реклама:
Увага! Ми увімкнули премодерацію. Коментарі з'являються із затримкою. Правила публікації коментарів
Головне сьогодні

оновлено від 02:05По всій Україні оголошена повітряна тривога

Пентагон блокує передання Міжнародному кримінальному суду доказів воєнних злочинів РФ – ЗМІ

Мирний "план" Китаю передбачає закінчення війни влітку – ЗМІ

Зеленський анонсував нові санкції для тих, "хто послаблює державу"

Грузія: протестувальники беруть в облогу парламент через відмову скасувати закон про "іноагентів"

У 2023 році Росія може перейти до оборони в Україні через нестачу ресурсів – розвідка США

Усі новини...
Зеленський
Зеленський: Бахмут дає один із найбільших результатів за всю війну
Зеленський здійснив низку звільнень у вищому керівництві СБУ
На засіданні Ставки Зеленський поставив Залужному і Сирському питання щодо Бахмута
Останні новини
03:58
Мер: У Харкові – серія вибухів
03:11
У Херсоні, Одесі та Миколаєві пролунали вибухи – ЗМІ
02:40
оновлено від 02:05По всій Україні оголошена повітряна тривога
01:34
фотоРосіяни вдарили по Нікополю, шестеро поранених
00:36
Ворог гатив по Сумщині з артилерії та мінометів
00:25
Старовинні печери на Вознесенському узвозі визнали пам’яткою місцевого значення – що це означає
00:09
Пентагон блокує передання Міжнародному кримінальному суду доказів воєнних злочинів РФ – ЗМІ
23:58
На Черкащині підлітки зняли прапор з могили загиблого воїна заради відео у TikTok
23:57
Уряд Чехії схвалив направлення місії для розслідування воєнних злочинів в Україні
23:56
"Гвардія наступу" проходитиме підготовку протягом 2-4 місяців
Усі новини...