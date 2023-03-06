"Ми знайдемо вбивць": Зеленський відреагував на відео з розстрілом військового

Президент Володимир Зеленський відреагував на відео з розстрілом окупантами українського військового, який сказав "Слава Україні".

Джерело: Зеленський у відеозверненні

Пряма мова: "Сьогодні зʼявилося відео, як окупанти по-звірячому вбили воїна, який хоробро сказав їм у вічі: "Слава Україні!". Хочу, щоб ми всі разом, у єдності, відповіли на його слова: "Герою слава! Героям слава! Україні слава!". І ми знайдемо вбивць".

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Деталі: Зеленський додав, що окупанти вбивають за одне слово та мрію про Україну.

Що передувало:

5 березня в мережі з'явилося жахливе відео розстрілу українського військового, який потрапив у полон до російських окупантів. В останні миті свого життя український полонений промовив "Слава Україні!", судячи з відео.

Служба безпеки України відкрила кримінальне провадження щодо відео, на якому російські загарбники розстрілюють беззбройного українського солдата відразу після його слів "Слава Україні!"

Український омбудсмен Дмитро Лубінець назвав "черговим воєнним злочином Росії" розстріл українського військового

Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба закликав Офіс прокурора Міжнародного кримінального суду розслідувати обставини розстрілу українського військовополоненого, про що стало відомо в понеділок.