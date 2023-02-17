При обміні 16 лютого Росії віддали колаборанта з УПЦ МП - ГУР

Щоб допомогти повернути сотню українських захисників із російського полону, українська сторона віддала церковника-колаборанта УПЦ МП.

Джерело: представник ГУР МОУ Андрій Юсов в ефірі національного телемарафону, співрозмовник УП в правоохоронних органах

Пряма мова Юсова: "Вчора, щоби повернути наших хлопців, на запит тієї сторони і за власною згодою був переданий один колаборант, так званий священнослужитель Московського патріархату, який сприяв окупантам, зливав різноманітну інформацію, допомагав проводити так звані псевдовибори.

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РФ запросила, Україна не стала заперечувати, він сам був лише за, це допомогло повернути наших захисників додому. Ця робота буде тривати".

Деталі: За даними джерела УП, йдеться про настоятеля Свято-Казанської парафії Горлівської єпархії Української православної церкви (Московського патріархату) у смт Ярова Лиманської громади Донецької області Миколу Зірку.

Напередодні стало відомо, що цього церковника-колаборанта було засуджено до 7 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

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Що передувало: Україна й Російська Федерація 16 лютого здійснили черговий обмін військовополоненими, внаслідок якого на підконтрольну Києву територію повернулися 100 військових і одна цивільна особа, а до Росії – 101 військовослужбовець.

Серед звільнених бійців – нацгвардійці, прикордонники та військові ЗСУ. 94 з них – оборонці Маріуполя, включно з 63 воїнами з "Азовсталі". Багато з героїв отримали поранення різної тяжкості.