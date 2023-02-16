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Київ та Москва провели обмін полоненими "101 на 101"

Олена РощінаЧетвер, 16 лютого 2023, 16:55
Київ та Москва провели обмін полоненими 101 на 101
Обмін полоненими "101 на 101", 16.02.2023, фото з Телеграму Андрія Єрмака

Україна й Російська Федерація 16 лютого здійснили черговий обмін військовополоненими, внаслідок якого на підконтрольну Києву територію повернулися 100 військових і одна цивільна особа, а до Росії – 101 військовослужбовець.

Джерело: Міноборони Росії, голова Офісу президента України Андрій Єрмак, Координаційний штаб з питань поводження з військовополоненими, уповноважений Верховної Ради України з прав людини Дмитро Лубінець

Пряма мова Єрмака: "Продовжуємо повертати українців з полону. Сьогодні додому їдуть 100 наших воїнів та 1 цивільний. Серед звільнених бійців – нацгвардійці, прикордонники та військові ЗСУ. 94 з них – оборонці Маріуполя, включно з 63 воїнами з "Азовсталі". Їх так довго чекали рідні.

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Багато з героїв отримали поранення різної тяжкості.

Ми продовжуємо працювати, дякую команді та Координаційному штабу з питань поводження із військовополоненими. Повернемо додому всіх".

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Деталі: Координаційний штаб з питань поводження з військовополоненими повідомив, що звільнений цивільний – це перший заступник міського голови Енергодара Іван Самойдюк. 

"Він не зламався, відмовився співпрацювати з ворогом і був викрадений окупантами 19 березня минулого року на блокпосту біля Благовіщенки. Після 333 днів неволі він повертається до рідних та близьких", – уточнив штаб. 

Серед звільнених військових багато поранених. Більшість – захисники Маріуполя. Також є українські оборонці з херсонського та київського напрямків. Серед інших повернулися 63 оборонці "Азовсталі", захисники Бучі, Херсона та Лиману. 

До Військово-морських сил належать 46 звільнених, до Державної прикордонної служби – 29, Нацгвардії – 12, ще 8-ро звільнених належать до Збройних Сил України, 5-ро – до лав Територіальної оборони. Цього разу всі звільнені в результаті обміну – рядові й сержанти.

Кожен із повернених громадян України отримає необхідну медичну допомогу, зможе пройти реабілітацію, а також відновити документи і банківські картки.

Український омбудсмен повідомив, що від початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну вдалося повернути додому 1863 українці.

Дослівно Міноборони РФ: "Сьогодні, 16 лютого, в результаті переговорного процесу з підконтрольної київському режиму території повернуто 101 російського військовослужбовця, яким у полоні загрожувала смертельна небезпека".

Деталі: Міноборони РФ повідомляє, що звільнених військовослужбовців доправлять літаками військово-транспортної авіації ПКС Росії до Москви для проходження лікування та реабілітації. Їм уже надають медичну та психологічну допомогу.

Українська сторона повідомила про обмін слідом за російською.

УП, оновлено о 18:03 та о 18:30
Теми: обмінполоненівійнаРосія
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