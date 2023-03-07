Росія втратила ще 244 окупанти під Бахмутом, уже шукає резерви – ЗСУ
Російська армія понесла чергові втрати у битвах за Бахмут – за останню добу 244 загарбники вбиті, ще 315 поранені. Ворог уже шукає резерви для поповнення виснажених військ.
Джерело: речник східного угруповання Збройних сил України Сергій Череватий в ефірі національного телемарафону
Деталі: За його словами, протягом доби в районі Бахмута Донецької області відбулося 9 бойових зіткнень, ворог здійснив 26 обстрілів по позиціях українських Сил оборони.
Пряма мова: "Вони (росіяни - УП) зараз уже шукають резерви, вони уже кидають (у бій - УП) тих, хто у них були інструкторами, хто був на командних постах, кого вони берегли".
Більше деталей: Череватий повідомив, що бойовикам "ПВК Вагнер" також допомагає регулярна армія РФ - повітряно-десантні та піхотні підрозділи, а також артилерія і авіація.
Речник східного угрупування розповів, що наразі завдання український військ у Бахмуті – "сточувати бойовий потенціал ворога" і готувати підходи для підкріплення, яке зараз проходить бойовий вишкіл і "освоює нову техніку".
Череватий упевнений, що свіжі українські підрозділи зможуть "викинути ворога".
Нагадаємо:
- Президент Володимир Зеленський та Міноборони України неодноразово наголошували, що ворог не рахується із втратами на Бахмутському напрямку.
- Зокрема, 6 лютого видання СNN, посилаючись на розвідку НАТО, повідомило, що російські окупанти втратили у боях за Бахмут у п’ять разів більше військових, ніж українські захисники.