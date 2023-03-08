В окупованому Енергодарі "бавовна": пожежу гасять військові та Росгвардія

Пожежа в Енергодарі, фото з Telegram мера Мелітополя іВАНа федорова

В окупованому Енергодарі Запорізької області вдень 8 березня сталася потужна пожежа, до гасіння якої залучили Росгвардію та військових. Окупанти звинувачують ЗСУ.

Джерело: мер Мелітололя Іван Федоров в Telegram, РИА Новости

Деталі: Близько 14:20 Федоров повідомив про "бавовну" в окупованому Енергодарі та оприлюднив відповідні фото.

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Російські ЗМІ, посилаючись на окупаційну "владу" міста, повідомили про пожежу площею 4 гектари на набережній. За словами окупантів, вогонь поширюється вздовж ЛЕП, що живить місто і насосну станцію. Крім рятувальників, до гасіння пожежі залучили Росгвардію та військових.

Росіяни звинуватили ЗСУ у застосуванні безпілотників із запалювальними боєприпасами для удару по набережній.