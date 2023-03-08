Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

В ОП пояснили, чому мотив підривати "Північні потоки" був у РФ, а не в України

Євген КізіловСереда, 8 березня 2023, 20:00
В ОП пояснили, чому мотив підривати Північні потоки був у РФ, а не в України
михайло подоляк, Getty Images

В Офісі президента заявляють, що в України не було мотивів влаштовувати диверсію на російському газопроводі "Північний потік" біля берегів Данії та Швеції, очевидний мотив для підриву був у Росії.

Джерело: радник глави Офісу президента Михайло Подоляк в ефірі телемарафону в середу, передає Інтерфакс-Україна

Пряма мова: "Чи були в України мотиви? Безумовно, ні. По-перше, це б не зменшило ресурсних можливостей Росії. По-друге, не дало б Росії необхідності виводити війська з території України. І точно б не змінило перебіг війни. Навпаки, якби тоді Україна щось подібне зробила, то ми б ще тоді отримали масовану інформаційну атаку на нас і на європейські спільноти. І тоді це виглядало б більш складно для нас: партнери могли б бути розчаровані".

Реклама:

Деталі: Водночас, за його словами, очевидний мотив для підриву "Північних потоків" був у Росії.

Пряма мова: "Згадайте, якими шаленими темпами тоді зростала ціна на тисячу кубометрів російського газу. Росія постійно провокувала поломки та аварії на "Північному потоці-1", щоб не виконувати зобов'язання за контрактами. Були постійні публікації росЗМІ про "кінець Європи". Це був елемент тиску...

Для того, щоб натиснути на них (західних союзників України - ред.), знизити інтенсивність підтримки України, Росія і проводила всі ці кампанії. Коли не вдалося шантажувати простими розмовами і пропагандою, тоді стався вибух. Мотив очевидний".

ВІДЕО ДНЯ

Деталі: Подоляк додав, що вибух на об'єкті стався після ефективного контрнаступу ЗСУ в Харківській області та відповідного зростання західної військової підтримки для України.

Також, як зазначив радник глави ОП, між українською розвідкою та розвідками країн-партнерів існує дуже тісна координація. У зв'язку з цим, наголосив він, неможливо, щоб розвідки країн-партнерів не знали чогось про підготовку Україною якихось масштабних дій.

Пряма мова: "Наші розвідки спілкуються між собою за багатьма напрямками. І неможливо, щоб вони чогось не знали з точки зору планування якихось масштабних дій. А це (підрив "Північних потоків" - ред.) - одна з масштабних дій, яка б вплинула на хід війни, якби там були неправильні акценти".

Більше деталей: Він також звернув увагу, що в матеріалі New York Times усі посилання даються на анонімні джерела, без аналізу мотивів, і просто говориться одна фраза - "проукраїнська група" - без того, хто в складі групи, що вони робили тощо.

Пряма мова: "Для того, щоб аналізувати той чи інший інцидент, потрібно зрозуміти мотиви сторін - щоб що отримати, які профіцити тощо".

Що передувало:

  • 7 березня авторитетне американське ліберальне видання The New York Times опублікувало статтю з посиланням на джерела та дані розвідки, які схильні вважати, що за вибухом газопроводів "Північні потоки" в Балтійському морі стоять неурядові групи, до яких могли входити росіяни та українці.
  • А за даними німецьких ЗМІ, слідство в Німеччині встановило судно, яке використовувалось для здійснення диверсії на російських газогонах "Північні потоки" в Балтійському морі восени 2022 року, і вважає, що воно так чи інак пов’язане з Україною.
  • Радник керівника Офісу президента України Михайло Подоляк заявив, що Україна не причетна до вибухів на російських газопроводах "Північний потік" та не має інформації про якихось проукраїнських агентів, які могли це зробити.
  • Німеччина і Сполучені Штати закликали дочекатись офіційних результатів розслідування диверсій на "Північних потоках" у Балтійському морі восени 2022 року, перш ніж говорити про ймовірну причетність тих чи інших сторін до неї.
  • Водночас в адміністрації Путіна статті про "український слід" в організації підриву газопроводів "Північні потоки" назвали "скоординованим вкидом".

Теми: Північний потік-2Офіс президентагазРосія
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

З аеропорту "Бориспіль" вилетів літак: тестують відновлення регулярних операцій

У Байдена пояснили різницю між жертвами війн в Україні та Газі

Зеленський анонсував онлайн-купівлю авто в "Дії": запрацює в ніч на 20 грудня

оновленоЗаступника голови Нацполіції Тишлека звільнили

США з союзниками захищатимуть від обстрілів торгові судна в Червоному морі 

інфографікаВ Україні поменшало тих, хто вірить у правильний розвиток справ у державі – опитування

Усі новини...
Північний потік-2
Слідчі ФРН та Швеції планують завершити розслідування по "Північних потоках" восени − ЗМІ
ЦРУ застерігало Україну від підриву "Північних потоків" після попередження Нідерландів – ЗМІ
Зеленський прокоментував матеріал WP про "план України" з підриву "Північних потоків"
Останні новини
17:34
У Польщі засудили 14 членів шпигунської мережі Росії, серед них – українці й білоруси
17:27
"Укрзалізниця" запустила у продаж додаткові місця на "ажіотажні напрямки"
17:21
Стародавня цегла з Месопотамії допомогла вченим виявити аномалію магнітного поля
17:15
Молдавські фермери вимагають обмежити імпорт української агропродукції
17:11
McDonald’s відкрив восьмий ресторан у Львові
17:09
В Міноборони закликали не порівнювати рекрутинг і мобілізацію
16:55
Одеський кінофестиваль 2024 відбудеться в Києві
16:46
З аеропорту "Бориспіль" вилетів літак: тестують відновлення регулярних операцій
16:35
фотоНацгвардія взяла в полон обмороженого окупанта, якому РФ обіцяла "дві доби на передовій"
16:05
Норвегія забезпечуватиме довгострокове постачання газу до Німеччини
Усі новини...
Реклама: