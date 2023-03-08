В ОП пояснили, чому мотив підривати "Північні потоки" був у РФ, а не в України

В Офісі президента заявляють, що в України не було мотивів влаштовувати диверсію на російському газопроводі "Північний потік" біля берегів Данії та Швеції, очевидний мотив для підриву був у Росії.

Джерело: радник глави Офісу президента Михайло Подоляк в ефірі телемарафону в середу, передає Інтерфакс-Україна

Пряма мова: "Чи були в України мотиви? Безумовно, ні. По-перше, це б не зменшило ресурсних можливостей Росії. По-друге, не дало б Росії необхідності виводити війська з території України. І точно б не змінило перебіг війни. Навпаки, якби тоді Україна щось подібне зробила, то ми б ще тоді отримали масовану інформаційну атаку на нас і на європейські спільноти. І тоді це виглядало б більш складно для нас: партнери могли б бути розчаровані".

Деталі: Водночас, за його словами, очевидний мотив для підриву "Північних потоків" був у Росії.

Пряма мова: "Згадайте, якими шаленими темпами тоді зростала ціна на тисячу кубометрів російського газу. Росія постійно провокувала поломки та аварії на "Північному потоці-1", щоб не виконувати зобов'язання за контрактами. Були постійні публікації росЗМІ про "кінець Європи". Це був елемент тиску...

Для того, щоб натиснути на них (західних союзників України - ред.), знизити інтенсивність підтримки України, Росія і проводила всі ці кампанії. Коли не вдалося шантажувати простими розмовами і пропагандою, тоді стався вибух. Мотив очевидний".

Деталі: Подоляк додав, що вибух на об'єкті стався після ефективного контрнаступу ЗСУ в Харківській області та відповідного зростання західної військової підтримки для України.

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Також, як зазначив радник глави ОП, між українською розвідкою та розвідками країн-партнерів існує дуже тісна координація. У зв'язку з цим, наголосив він, неможливо, щоб розвідки країн-партнерів не знали чогось про підготовку Україною якихось масштабних дій.

Пряма мова: "Наші розвідки спілкуються між собою за багатьма напрямками. І неможливо, щоб вони чогось не знали з точки зору планування якихось масштабних дій. А це (підрив "Північних потоків" - ред.) - одна з масштабних дій, яка б вплинула на хід війни, якби там були неправильні акценти".

Більше деталей: Він також звернув увагу, що в матеріалі New York Times усі посилання даються на анонімні джерела, без аналізу мотивів, і просто говориться одна фраза - "проукраїнська група" - без того, хто в складі групи, що вони робили тощо.

Пряма мова: "Для того, щоб аналізувати той чи інший інцидент, потрібно зрозуміти мотиви сторін - щоб що отримати, які профіцити тощо".

Що передувало: