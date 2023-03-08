В ОП пояснили, чому мотив підривати "Північні потоки" був у РФ, а не в України
В Офісі президента заявляють, що в України не було мотивів влаштовувати диверсію на російському газопроводі "Північний потік" біля берегів Данії та Швеції, очевидний мотив для підриву був у Росії.
Джерело: радник глави Офісу президента Михайло Подоляк в ефірі телемарафону в середу, передає Інтерфакс-Україна
Пряма мова: "Чи були в України мотиви? Безумовно, ні. По-перше, це б не зменшило ресурсних можливостей Росії. По-друге, не дало б Росії необхідності виводити війська з території України. І точно б не змінило перебіг війни. Навпаки, якби тоді Україна щось подібне зробила, то ми б ще тоді отримали масовану інформаційну атаку на нас і на європейські спільноти. І тоді це виглядало б більш складно для нас: партнери могли б бути розчаровані".
Деталі: Водночас, за його словами, очевидний мотив для підриву "Північних потоків" був у Росії.
Пряма мова: "Згадайте, якими шаленими темпами тоді зростала ціна на тисячу кубометрів російського газу. Росія постійно провокувала поломки та аварії на "Північному потоці-1", щоб не виконувати зобов'язання за контрактами. Були постійні публікації росЗМІ про "кінець Європи". Це був елемент тиску...
Для того, щоб натиснути на них (західних союзників України - ред.), знизити інтенсивність підтримки України, Росія і проводила всі ці кампанії. Коли не вдалося шантажувати простими розмовами і пропагандою, тоді стався вибух. Мотив очевидний".
Деталі: Подоляк додав, що вибух на об'єкті стався після ефективного контрнаступу ЗСУ в Харківській області та відповідного зростання західної військової підтримки для України.
Також, як зазначив радник глави ОП, між українською розвідкою та розвідками країн-партнерів існує дуже тісна координація. У зв'язку з цим, наголосив він, неможливо, щоб розвідки країн-партнерів не знали чогось про підготовку Україною якихось масштабних дій.
Пряма мова: "Наші розвідки спілкуються між собою за багатьма напрямками. І неможливо, щоб вони чогось не знали з точки зору планування якихось масштабних дій. А це (підрив "Північних потоків" - ред.) - одна з масштабних дій, яка б вплинула на хід війни, якби там були неправильні акценти".
Більше деталей: Він також звернув увагу, що в матеріалі New York Times усі посилання даються на анонімні джерела, без аналізу мотивів, і просто говориться одна фраза - "проукраїнська група" - без того, хто в складі групи, що вони робили тощо.
Пряма мова: "Для того, щоб аналізувати той чи інший інцидент, потрібно зрозуміти мотиви сторін - щоб що отримати, які профіцити тощо".
Що передувало:
- 7 березня авторитетне американське ліберальне видання The New York Times опублікувало статтю з посиланням на джерела та дані розвідки, які схильні вважати, що за вибухом газопроводів "Північні потоки" в Балтійському морі стоять неурядові групи, до яких могли входити росіяни та українці.
- А за даними німецьких ЗМІ, слідство в Німеччині встановило судно, яке використовувалось для здійснення диверсії на російських газогонах "Північні потоки" в Балтійському морі восени 2022 року, і вважає, що воно так чи інак пов’язане з Україною.
- Радник керівника Офісу президента України Михайло Подоляк заявив, що Україна не причетна до вибухів на російських газопроводах "Північний потік" та не має інформації про якихось проукраїнських агентів, які могли це зробити.
- Німеччина і Сполучені Штати закликали дочекатись офіційних результатів розслідування диверсій на "Північних потоках" у Балтійському морі восени 2022 року, перш ніж говорити про ймовірну причетність тих чи інших сторін до неї.
- Водночас в адміністрації Путіна статті про "український слід" в організації підриву газопроводів "Північні потоки" назвали "скоординованим вкидом".