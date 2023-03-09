Харків без світла, опалення й води після того, як росіяни запустили 11 ракет

11 із 15 російських ракет, якими обстрілювали Харківську область вночі, запустили по Харкову.

Джерело: міський голова Харкова Ігор Терехов у телемарафоні, "Суспільне"

Пряма мова: "Була уражена і пошкоджена критична інфраструктура. Я маю на увазі ТЕЦ, трансформаторні підстанції.

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У всьому місті немає напруги, тому на об'єктах критичної інфраструктури, у медичних закладах ми перейшли на генератори".

Деталі: У місті також немає опалення та води, повідомив Терехов.

"Працюємо над відновленням теплопостачання. Водопостачання зараз припинене, але ми розвозимо воду. У всіх районах Харкова будуть виставлені водовізки", – сказав мер.

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Раніше речник "Харківобленерго" Володимир Скічко повідомив, що весь Харків без світла. По області світло почало частково з'являтися у Лозівській, Нововодолазькій та Первомайській громадах.

Лише 7 березня в Харкові почали працювати у тестовому режимі вуличні ліхтарі. До того більше року чи не єдиним джерелом світла у темну пору доби в Харкові були фари автомобілів.

Цьому передувало: Під час масштабної повітряної тривоги під ранок 9 березня по Харкову та області армія РФ завдала близько 15 ударів.

Загалом вночі 9 березня Росія випустила по Україні 81 ракету різного типу, протиповітряна оборона збила 34 із 48 крилатих ракет.