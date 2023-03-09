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ЗСУ пояснили заяву НАТО про "падіння Бахмута": Не до кінця розуміють ситуацію

Тетяна ЛозовенкоЧетвер, 9 березня 2023, 11:37
ЗСУ пояснили заяву НАТО про падіння Бахмута: Не до кінця розуміють ситуацію
БАХМУТ, ФОТО ДМИТРА ЛАРІНА, УП

У НАТО не до кінця розуміють ситуацію, якщо заявляють, що українська оборона Бахмута може зазнати поразки найближчими днями.

Джерело: речник Східного угруповання ЗСУ Сергій Череватий в ефірі національного телемарафону

Пряма мова: "Я маю певний досвід спілкування з експертами штаб-квартири НАТО. Остання війна, з якою НАТО мав більш-менш дотичні відносини – війни в колишній Югославії, які були значно менші за об'ємом, застосуванням військ тощо. Вони більше звикли до стабілізаційних, навчальних чи миротворчих місій.

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Я думаю, що їм до кінця важко збагнути логіку війни тут. Вони чисто прагматично із сухими розрахунками до цього підходять, іноді не розуміючи, що українці за рік у війні напрацювали набагато більшу стійкість, нестандартність дій, потужність тактичних рішень. Я думаю, що іншим потрібно це вивчати. Вони вже вивчають.

Думаю, що до таких заяв треба ставитися з повагою, але з розумінням того, що всієї ситуації вони до кінця не розуміють".

Деталі: Череватий наголосив, що яскравим прикладом цього був початок війни, коли Києву прогнозували падіння за лічені години.

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Він додав, що за добу ворог завдав 128 ударів на Бахмутському напрямку, в районі самого Бахмута – 20 обстрілів. Відбулося 41 боєзіткнення, з яких 19 – в районі Бахмута. Вбито 127 ворогів, 135 поранено.

Передісторія: 

  • Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг 8 березня заявив, що українська оборона Бахмута може зазнати поразки найближчими днями, однак це не обов’язково стане переламним моментом у війні.

Теми: НАТОБахмутЗбройні силивійна
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