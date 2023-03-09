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Сирський: Оборонці не дали оточити Бахмут, але ситуація дуже важка

Валентина РоманенкоЧетвер, 9 березня 2023, 16:29
Сирський: Оборонці не дали оточити Бахмут, але ситуація дуже важка
Олександр Сирський (зліва). фото з його ТГ

Командувач Сухопутних військ ЗСУ Олександр Сирський каже, що Сили оборони не дали ворогу взяти місто в оперативне оточення, але ситуація залишається дуже складною.

Джерело: Сирський у Telegram-каналі

Пряма мова: "Оборона - це організація дій, яка будується на стратегії, дисципліні та довірі особового складу. Її успішність залежить від інтелекту та хитрості кожного командира. Ми повинні вміти передбачати дії ворога, який має кількісну перевагу.

Оборона Бахмута продовжується майже 10 місяців. Сили оборони зробили низку тактичних дій, які на даний момент не дали ворогу взяти місто в оперативне оточення. Але ситуація залишається дуже важкою".

Деталі: Генерал-полковник наголошує, що російські сили діють звичними методами, не рахують людей. Але кількість вояків не є вирішальною перевагою чи фактором перемоги.

Сили ж оборони України розуміють тактичне значення Бахмута для ворога і знають його плани щодо дій на інших ділянках фронту.

При цьому Сирський наголошує: Сили оборони продовжують захищати місто, але ситуація динамічна.

Пряма мова: "Тут кожен хід та рішення здатні кардинально її змінити. Кожен день має найвищу цінність. Я пишаюсь особовим складом. Ціную швидкість мислення командирів бригад, поруч з якими знаходжусь. Честь!".

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Що передувало: Вдень 9 березня пресслужба командування Сухопутних військ ЗСУ цитувала Сирського про Бахмут так: "Актуальність утримання БАХМУТА постійно тільки зростає".

Теми: Бахмут
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