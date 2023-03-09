Актуальність утримання Бахмута лише зростає – Сирський

Командувач Сухопутних військ Збройних сил Олександр Сирський заявив, що актуальність утримання захисниками міста Бахмут Донецької області лише зростає.

Джерело: пресслужба Сухопутних військ

Пряма мова Сирського: "Кожен день оборони міста дозволяє нам виграти час для підготовки резервів і підготуватися до майбутніх наступальних операцій. У той же час у боях за цю фортецю ворог втрачає найбільш підготовлену і боєздатну частину свого війська- штурмові загони "Вагнера".

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Деталі: Командувач звернув увагу на останні заяви власника злочинної ПВК "Вагнер" Євгена Пригожина, які підтверджують, що захоплення міста розв'яже руки окупантам для подальшого наступу із застосуванням армійських і десантних частин на бойовій техніці.

"Це ще раз доводить дуже важливу роль БАХМУТА в загальній системі оборони нашого угруповання. Тисячі ворогів, які загинули при штурмі міста - тому яскраве підтвердження", - підкреслив Сирський.

Він додав, що кожен день стійкого опору дає захисникам дорогоцінний час для зменшення наступальних потужностей російських загарбників.

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