Актуальність утримання Бахмута лише зростає – Сирський
Командувач Сухопутних військ Збройних сил Олександр Сирський заявив, що актуальність утримання захисниками міста Бахмут Донецької області лише зростає.
Джерело: пресслужба Сухопутних військ
Пряма мова Сирського: "Кожен день оборони міста дозволяє нам виграти час для підготовки резервів і підготуватися до майбутніх наступальних операцій. У той же час у боях за цю фортецю ворог втрачає найбільш підготовлену і боєздатну частину свого війська- штурмові загони "Вагнера".
Деталі: Командувач звернув увагу на останні заяви власника злочинної ПВК "Вагнер" Євгена Пригожина, які підтверджують, що захоплення міста розв'яже руки окупантам для подальшого наступу із застосуванням армійських і десантних частин на бойовій техніці.
"Це ще раз доводить дуже важливу роль БАХМУТА в загальній системі оборони нашого угруповання. Тисячі ворогів, які загинули при штурмі міста - тому яскраве підтвердження", - підкреслив Сирський.
Він додав, що кожен день стійкого опору дає захисникам дорогоцінний час для зменшення наступальних потужностей російських загарбників.
Що було раніше:
- Західна розвідка оцінює втрати Росії в боях за місто Бахмут Донецької області в останні місяці в 20-30 тисяч найманців приватної військової компанії "Вагнера", причому загиблих серед них може бути приблизно третина.
- Президент Володимир Зеленський заявив, що захоплення Бахмута відкриє для Росії шлях до інших населених пунктів Донецької області, тому українські захисники продовжуть боронити місто, однак "ніхто не має бути оточений".
- Фахівці Інституту вивчення війни (ISW) припускають, що в російських загарбників нема належних механізованих сил для просування за межі Бахмута.
- 8 березня генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг заявив, що українська оборона Бахмута може зазнати поразки найближчими днями, однак це не обов’язково стане переламним моментом у війні.