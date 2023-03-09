ОП про "теракт" у Придністров’ї: Кремль створює фейки, щоб атакувати Молдову

Радник глави Офісу президента Михайло Подоляк заявив, що Україна не має мотивів і намірів вчиняти "теракт" у Придністров'ї, а звинувачення окупантів є частиною плану Росії по нападу на Молдову.

Джерело: Подоляк у Twitter

Пряма мова: "Щодо чергової інформаційної провокації Росії під назвою "теракт у Придністров'ї": жодних мотивів і намірів скоювати десь якісь дії, які можна кваліфікувати як терористичний акт, Україна не має. Нам це не потрібно. Тому що нам є чим займатися на полі бою, і будь-який "теракт" на будь-якій іншій території не дасть нам зайвих козирів.

Трохи раніше Росія говорила про те, що начебто Україна готує вторгнення на територію Придністров'я. З'ясувалося, що це фейк. Після цього Росія інвестувала багато грошей у спроби вуличних заворушень у Кишиневі. Поки не вдалося. І ось нова концепція Росії: давайте говорити про "теракти" в Придністров'ї".

Деталі: За його словами, РФ намагається атакувати Молдову. Першим етапом є повідомлення про нібито "вторгнення" України у Придністров'я. Другим – спроба влаштувати переворот у Кишиневі.

Таким чином, на його думку, звинувачення України у підготовці "теракту" у Придністров'ї є частиною третього етапу плану РФ.

"Все передбачувано і все брехня", – додав Подоляк.

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