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ОП про "теракт" у Придністров’ї: Кремль створює фейки, щоб атакувати Молдову

Тетяна ЛозовенкоЧетвер, 9 березня 2023, 17:29
ОП про теракт у Придністров’ї: Кремль створює фейки, щоб атакувати Молдову
МИХАЙЛО ПОДОЛЯК. ФОТО ОПУ

Радник глави Офісу президента Михайло Подоляк заявив, що Україна не має мотивів і намірів вчиняти "теракт" у Придністров'ї, а звинувачення окупантів є частиною плану Росії по нападу на Молдову.

Джерело: Подоляк у Twitter

Пряма мова: "Щодо чергової інформаційної провокації Росії під назвою "теракт у Придністров'ї": жодних мотивів і намірів скоювати десь якісь дії, які можна кваліфікувати як терористичний акт, Україна не має. Нам це не потрібно. Тому що нам є чим займатися на полі бою, і будь-який "теракт" на будь-якій іншій території не дасть нам зайвих козирів. 

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Трохи раніше Росія говорила про те, що начебто Україна готує вторгнення на територію Придністров'я. З'ясувалося, що це фейк. Після цього Росія інвестувала багато грошей у спроби вуличних заворушень у Кишиневі. Поки не вдалося. І ось нова концепція Росії: давайте говорити про "теракти" в Придністров'ї".

Деталі: За його словами, РФ намагається атакувати Молдову. Першим етапом є повідомлення про нібито "вторгнення" України у Придністров'я. Другим – спроба влаштувати переворот у Кишиневі. 

Таким чином, на його думку, звинувачення України у підготовці "теракту" у Придністров'ї є частиною третього етапу плану РФ.

ВІДЕО ДНЯ

"Все передбачувано і все брехня", – додав Подоляк.

Передісторія: 

  • У "міністерстві держбезпеки" невизнаного Придністров'я 9 березня заявили про запобігання теракту проти посадових осіб нібито за вказівкою Служби безпеки України.
  • Служба безпеки України назвала провокацією Кремля цю заяву.

Теми: МолдоваПридністров'япропагандаОфіс президента
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