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Зеленський: глава Єврокомісії високо оцінила прогрес України в антикорупційному напрямку

Альона Мазуренко Четвер, 9 березня 2023, 23:28
Зеленський: глава Єврокомісії високо оцінила прогрес України в антикорупційному напрямку
УРСУЛА ФОН ДЕР ЛЯЙЕН И ВЛАДИМИР ЗЕЛЕНСКИЙ, ФОТО GETTY IMAGES

Президент Володимир Зеленський після розмови з главою Єврокомісії Урсулою фон дер Ляєн заявив, що вона позитивно оцінила прогрес України в антикорупційному напрямку, зокрема призначення глави НАБУ. 

Джерело: відеозвернення Зеленського

Пряма мова: "Пані Президентка Єврокомісії позитивно оцінила й прогрес нашої держави на антикорупційному напрямку. Зокрема, затвердження Антикорупційної стратегії й призначення нового директора НАБУ.

Це важливо в контексті нашого подальшого руху у євроінтеграції до початку переговорів щодо членства України у Євросоюзі".

Нагадаємо:

  • 6 березня під час позачергового засідання уряду Кабінет міністрів призначив директором НАБУ Семена Кривоноса, який займав посаду голови Державної інспекції архітектури та містобудування України.
  • Журналісти виявили зв'язки деяких кандидатів на директора НАБУ з Офісом президента та корупційними скандалами. При цьом одного із претендентів, який розслідував справу щодо заступника керівника ОП Олега Татарова, – виключили з конкурсу. 

Знати більше: Голова Держінспекції містобудування: Лобіювати інтереси людей, які будують – велика честь

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Теми: ЗеленськийЄврокомісіяНАБУ
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