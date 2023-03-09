Зеленський: глава Єврокомісії високо оцінила прогрес України в антикорупційному напрямку
Четвер, 9 березня 2023, 22:28
Президент Володимир Зеленський після розмови з главою Єврокомісії Урсулою фон дер Ляєн заявив, що вона позитивно оцінила прогрес України в антикорупційному напрямку, зокрема призначення глави НАБУ.
Джерело: відеозвернення Зеленського
Пряма мова: "Пані Президентка Єврокомісії позитивно оцінила й прогрес нашої держави на антикорупційному напрямку. Зокрема, затвердження Антикорупційної стратегії й призначення нового директора НАБУ.
Реклама:
Це важливо в контексті нашого подальшого руху у євроінтеграції до початку переговорів щодо членства України у Євросоюзі".
Нагадаємо:
- 6 березня під час позачергового засідання уряду Кабінет міністрів призначив директором НАБУ Семена Кривоноса, який займав посаду голови Державної інспекції архітектури та містобудування України.
- Журналісти виявили зв'язки деяких кандидатів на директора НАБУ з Офісом президента та корупційними скандалами. При цьом одного із претендентів, який розслідував справу щодо заступника керівника ОП Олега Татарова, – виключили з конкурсу.
Знати більше: Голова Держінспекції містобудування: Лобіювати інтереси людей, які будують – велика честь
ВІДЕО ДНЯ