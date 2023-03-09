Зеленський: глава Єврокомісії високо оцінила прогрес України в антикорупційному напрямку

Президент Володимир Зеленський після розмови з главою Єврокомісії Урсулою фон дер Ляєн заявив, що вона позитивно оцінила прогрес України в антикорупційному напрямку, зокрема призначення глави НАБУ.

Джерело: відеозвернення Зеленського

Пряма мова: "Пані Президентка Єврокомісії позитивно оцінила й прогрес нашої держави на антикорупційному напрямку. Зокрема, затвердження Антикорупційної стратегії й призначення нового директора НАБУ.

Це важливо в контексті нашого подальшого руху у євроінтеграції до початку переговорів щодо членства України у Євросоюзі".

Нагадаємо:

6 березня під час позачергового засідання уряду Кабінет міністрів призначив директором НАБУ Семена Кривоноса, який займав посаду голови Державної інспекції архітектури та містобудування України.

Журналісти виявили зв'язки деяких кандидатів на директора НАБУ з Офісом президента та корупційними скандалами. При цьом одного із претендентів, який розслідував справу щодо заступника керівника ОП Олега Татарова, – виключили з конкурсу.

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