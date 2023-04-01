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Митрополит Павло в залі суду заявив, що "ніколи не був на боці агресії"

Роман Петренко, Вікторія РощинаСубота, 1 квітня 2023, 13:03
Митрополит Павло в залі суду заявив, що ніколи не був на боці агресії
усі фото: вікторія рощина, уп

Підозрюваний митрополит УПЦ МП та намісник Лаври Павло Лебідь у залі суду заявив, що він "проти агресії", але не згадав про Росію.

Джерело: УП, СБУ, ОГП

Деталі: Павло, коментуючи підозру від СБУ, заявив, що він проти агресії.

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Пряма мова Павла: "Я нічого не зробив для того, щоб мене в чомусь звинувачували. Це політична справа.

Я ніколи не був на стороні агресії. Я проти агресії. І зараз я перебуваю в Україні. Це моя земля", - сказав Павло, коментуючи підозру від СБУ.

Більше деталей: Станом на час написання новини відомо, що судді оголосили відвід.

СБУ та Офіс генпрокурора оприлюднили деталі підозри.

Зазначається, що вони встановили, що Лебідь у своїх публічних виступах "неодноразово ображав релігійні почуття українців, принижував погляди вірян інших конфесій і намагався сформувати ворожі настрої до них, а також робив заяви, котрі виправдовували чи заперечували дії країни-агресора".

 

Це підтвердила судово-лінгвістична експертиза.

Спецслужба також оприлюднила нарізку з телефонних розмов і проповідей Павла.

 

Теми: УПЦ МПрелігіяСБУ
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