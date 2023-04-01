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"Із Москви дзвонять благочестиві люди": СБУ оприлюднила докази щодо митрополита Павла

Валентина РоманенкоСубота, 1 квітня 2023, 13:17
Із Москви дзвонять благочестиві люди: СБУ оприлюднила докази щодо митрополита Павла

Служба безпеки України запевняє, що зібрала обґрунтовану доказову базу щодо причетності "намісника" Києво-Печерської Лаври Павла - в миру Петро Лебідь - до розпалювання релігійної ворожнечі, виправдовування і заперечення збройної агресії РФ проти України.

Джерело: СБУ

Деталі: Спецслужба оприлюднила нарізку з телефонних розмов і проповідей Павла.

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Також спецслужба оприлюднила відео оголошення підозри Лебідю.

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СБУ наголошує, що встановила, що Лебідь у своїх публічних виступах неодноразово ображав релігійні почуття українців, принижував погляди вірян інших конфесій і намагався сформувати ворожі настрої до них, а також робив заяви, котрі виправдовували чи заперечували дії країни-агресора. Це підтвердила й ініційована Службою безпеки судово-лінгвістична експертиза.

Пряма мова голови СБУ Василя Малюка: "Закон і відповідальність за його порушення однакові для всіх, а ряса не завжди є запорукою чистих намірів. Сьогодні ворог намагається використати церковне середовище для просування своєї пропаганди та розколу українського суспільства. Але ми не дамо йому жодного шансу! СБУ системно блокує усі спроби російських спецслужб, котрі прагнуть використовувати своїх агентів для нанесення шкоди інтересам та безпеці України".

Що передувало: 1 квітня стало відомо, що Служба безпеки проводить в обшуки вдома у митрополита Павла. Йому було вручено підозру за статтями 161 ККУ "Порушення рівноправності громадян залежно від їх расової, національної належності, релігійних переконань, інвалідності та за іншими ознаками" та 436 п.2 "Виправдовування, визнання правомірною, заперечення збройної агресії Російської Федерації проти України, глорифікація її учасників".

Лебідя доставили в суд для обрання запобіжного заходу. Він заявив, що "ніколи не був на боці агресії".

Теми: УПЦ МПСБУ
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