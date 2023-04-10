Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

Прем’єр Ізраїлю розпорядився почати мобілізацію резервістів

Ольга Глущенко Понеділок, 10 квітня 2023, 02:25
Прем’єр Ізраїлю розпорядився почати мобілізацію резервістів
прапор Ізраїлю, фото Pixabay

Прем'єр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньяху розпорядився мобілізувати резервістів після того, як унаслідок нападів на Західному березі Йордану та в Тель-Авіві загинули люди.

Джерело:France24

Деталі: Ідеться про трьох загиблих, серед яких – італійський турист.

Реклама:

Нетаньяху дав вказівку поліції мобілізувати всі резервні підрозділи прикордонної поліції та наказав ЦАХАЛу мобілізувати додаткові сили.

Атаки відбулися після того, як Ізраїль вдарив у відповідь на ракетний обстріл із Сектора Гази та Лівану.

Теми: Ізраїльмобілізація
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

З аеропорту "Бориспіль" вилетів літак: тестують відновлення регулярних операцій

У Байдена пояснили різницю між жертвами війн в Україні та Газі

Зеленський анонсував онлайн-купівлю авто в "Дії": запрацює в ніч на 20 грудня

оновленоЗаступника голови Нацполіції Тишлека звільнили

США з союзниками захищатимуть від обстрілів торгові судна в Червоному морі 

інфографікаВ Україні поменшало тих, хто вірить у правильний розвиток справ у державі – опитування

Усі новини...
Ізраїль
Кабмін прийме рішення про призупинення безвізу з Ізраїлем у найближчі дні – посол
Українські біженці в Ізраїлі отримуватимуть безкоштовну меддопомогу до кінця року 
Починали із заводів, схованих під кібуцами: як Ізраїль став військовою наддержавою
Останні новини
17:53
Окупанти викрали зі зоопарків на ТОТ рідкісних бенгальських тигрів
17:34
У Польщі засудили 14 членів шпигунської мережі Росії, серед них – українці й білоруси
17:27
"Укрзалізниця" запустила у продаж додаткові місця на "ажіотажні напрямки"
17:21
Стародавня цегла з Месопотамії допомогла вченим виявити аномалію магнітного поля
17:15
Молдавські фермери вимагають обмежити імпорт української агропродукції
17:11
McDonald’s відкрив восьмий ресторан у Львові
17:09
У Міноборони закликали не порівнювати рекрутинг і мобілізацію
16:55
Одеський кінофестиваль 2024 відбудеться в Києві
16:46
З аеропорту "Бориспіль" вилетів літак: тестують відновлення регулярних операцій
16:35
фотоНацгвардія взяла в полон обмороженого окупанта, якому РФ обіцяла "дві доби на передовій"
Усі новини...
Реклама: