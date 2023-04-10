Прем’єр Ізраїлю розпорядився почати мобілізацію резервістів

Прем'єр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньяху розпорядився мобілізувати резервістів після того, як унаслідок нападів на Західному березі Йордану та в Тель-Авіві загинули люди.

Джерело:France24

Деталі: Ідеться про трьох загиблих, серед яких – італійський турист.

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Нетаньяху дав вказівку поліції мобілізувати всі резервні підрозділи прикордонної поліції та наказав ЦАХАЛу мобілізувати додаткові сили.

Атаки відбулися після того, як Ізраїль вдарив у відповідь на ракетний обстріл із Сектора Гази та Лівану.