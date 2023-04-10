Премьер Израиля распорядился начать мобилизацию резервистов
Понедельник, 10 апреля 2023, 02:25
Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху распорядился мобилизовать резервистов после того, как в результате нападений на Западном берегу Иордана и в Тель-Авиве погибли люди.
Источник: France24
Детали: Речь идет о трех погибших, среди которых - итальянский турист.
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Нетаньяху дал указание полиции мобилизовать все резервные подразделения пограничной полиции и приказал ЦАХАЛу мобилизовать дополнительные силы.
Атаки произошли после того, как Израиль ударил в ответ на ракетный обстрел из Сектора Газа и Ливана.