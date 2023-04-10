Премьер Израиля распорядился начать мобилизацию резервистов

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху распорядился мобилизовать резервистов после того, как в результате нападений на Западном берегу Иордана и в Тель-Авиве погибли люди.

Источник: France24

Детали: Речь идет о трех погибших, среди которых - итальянский турист.

Нетаньяху дал указание полиции мобилизовать все резервные подразделения пограничной полиции и приказал ЦАХАЛу мобилизовать дополнительные силы.

Атаки произошли после того, как Израиль ударил в ответ на ракетный обстрел из Сектора Газа и Ливана.