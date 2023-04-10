У французьких Альпах через сходження лавини загинули 4 людини
Понеділок, 10 квітня 2023, 03:15
У французьких Альпах 9 квітня загинули щонайменше чотири людини внаслідок сходження лавини.
Джерело: міністр внутрішніх справ Франції Жеральд Дарманен у Тwitter, BFMTV
Деталі: Дарманен повідомив, що лавина зійшла близько полудня на льодовик Армансетт біля найвищої гори в Альпах Монблану на французько-італійському кордоні.
За даними видання BFMTV пише, що серед чотирьох загиблих — двоє гірських гідів. Ще двоє людей наразі вважаються зниклими безвісти.
Grosse coulée depuis les Dômes ce matin ...— ⛷ Domaine Skiable des Contamines-Montjoie 🏂 SECMH (@domaineskiable) April 9, 2023
Prudence en hors piste pic.twitter.com/9Hxzj9qvHp