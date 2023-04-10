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У французьких Альпах через сходження лавини загинули 4 людини

Ольга Глущенко Понеділок, 10 квітня 2023, 03:15
У французьких Альпах через сходження лавини загинули 4 людини
скриншот

У французьких Альпах 9 квітня загинули щонайменше чотири людини внаслідок сходження лавини.

Джерело: міністр внутрішніх справ Франції Жеральд Дарманен у Тwitter, BFMTV

Деталі: Дарманен повідомив, що лавина зійшла близько полудня на льодовик Армансетт біля найвищої гори в Альпах Монблану на французько-італійському кордоні.

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За даними видання BFMTV пише, що серед чотирьох загиблих — двоє гірських гідів. Ще двоє людей наразі вважаються зниклими безвісти.

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Теми: Франціястихійне лихо
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