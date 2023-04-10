Во французских Альпах из-за схода лавины погибли 4 человека

Во французских Альпах 9 апреля погибли по меньшей мере четыре человека в результате схода лавины.

Источник: министр внутренних дел Франции Жеральд Дарманен в Тwitter, BFMTV

Детали: Дарманен сообщил, что лавина сошла около полудня на ледник Армансетт у самой высокой горы в Альпах Монблана на французско-итальянской границе.

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По данным издания BFMTV пишет, что среди четырех погибших – двое горных гидов. Еще два человека пока считаются пропавшими без вести.

Grosse coulée depuis les Dômes ce matin ...

Prudence en hors piste pic.twitter.com/9Hxzj9qvHp — ⛷ Domaine Skiable des Contamines-Montjoie 🏂 SECMH (@domaineskiable) April 9, 2023