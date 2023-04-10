Во французских Альпах из-за схода лавины погибли 4 человека
Понедельник, 10 апреля 2023, 03:15
Во французских Альпах 9 апреля погибли по меньшей мере четыре человека в результате схода лавины.
Источник: министр внутренних дел Франции Жеральд Дарманен в Тwitter, BFMTV
Детали: Дарманен сообщил, что лавина сошла около полудня на ледник Армансетт у самой высокой горы в Альпах Монблана на французско-итальянской границе.
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По данным издания BFMTV пишет, что среди четырех погибших – двое горных гидов. Еще два человека пока считаются пропавшими без вести.
Grosse coulée depuis les Dômes ce matin ...— ⛷ Domaine Skiable des Contamines-Montjoie 🏂 SECMH (@domaineskiable) April 9, 2023
Prudence en hors piste pic.twitter.com/9Hxzj9qvHp
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