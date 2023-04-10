"Він готувався все життя": Резніков розповів про атмосферу в кабінеті Залужного в перші години вторгнення

24 лютого після того як стало відомо, що Росія здійснила повномасштабний наступ на Україну, в міністерстві оборони всі були у повній бойовій готовності.

Джерело: подкаст УП

Деталі: Міністр оборони Олексій Резніков розповів, що вранці 24-го лютого приїхав у Міноборони, де вже всі вже були у повній бойовій готовності. За його словами, навіть його кабінет став бойовою позицією.

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Пряма мова Резнікова: "Коли ти заходив у будівлю Міністерства оборони до того – там же купа постів, – то всі хлопці чергові стояли просто в формі. А коли я заїхав близько 5-ої ранку 24-го, то всі вони вже були в бронежилетах, в шоломах, з автоматами, з ріжками. Тобто по повній бойовій вдягнуті. Це зразу кидалося в очі. І миттєво почали рости мішки, з яких робилися укріплення, бойові позиції".

Деталі: Як згадує Резніков, в приймальні генерала Валерія Залужного уже керували оборонними діями.

Пряма мова Резнікова: "Приймалися доповіді відповідних командирів з різних напрямків: що відбувається, де, на якому напрямку. Приймаючи доповіді, давали реакцію відповідну. Доповідають: "То-то і то-то відбувається, ми робимо то-то". Окей. Якщо Залужний бачив, що, наприклад, потрібна підтримка арти, йде колона, він набирає того, хто відповідає за арту. Каже: "Можеш нанести ураження?". "Так, скомунікуй". Йшло реальне живе керування військами.

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Через усі засоби: от всі види телефонів, які вам відомі. В нас є спецзв'язок наш, військовий, є телефони захищені, а є просто звичайні месенджери, які вам всі відомі – вони всі були використані.

Була велика активізація, але в моїй пам'яті не закарбувалося якоїсь особливої зміни, яка би з Залужним відбулась. Він був сфокусований і зібраний завжди, відколи я з ним познайомився. Тому він таким і залишався.

Для нього нічого не змінилося. Він готувався все життя до цього нападу, і от цей момент настав. Залужний просто робив свою справу. І це дає завжди таку впевненість. Бо ти бачиш його, і Мойсюк (заступник Залужного – УП) такий же, Шаптала (начальник Генштабу – УП) такий же – абсолютно спокійні.

Ну, правда, багато матюків, звісно, було включено в команди. Коли йшла команда "Стріляй!", то вона звучала трохи іншими словами".

Більше читайте у матеріалі: Кабінет Залужного, наради у Зеленського, евакуація Кабміну. 24.02: Реконструкція