"Он готовился всю жизнь": Резников рассказал об атмосфере в кабинете Залужного в первые часы вторжения

24 февраля после того как стало известно, что Россия осуществила полномасштабное наступление на Украину, в министерстве обороны все были в полной боевой готовности.

Источник: подкаст УП

Детали: Министр обороны Алексей Резников рассказал, что утром 24-го февраля приехал в Минобороны, где уже все уже были в полной боевой готовности. По его словам, даже его кабинет стал боевой позицией.

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Прямая речь Резникова: "Когда ты заходил в здание Министерства обороны до того - там же куча постов, - то все ребята дежурные стояли просто в форме. А когда я заехал около 5 утра 24-го, то все они уже были в бронежилетах, в шлемах, с автоматами, с рожками. То есть по полной боевой одежде. Это сразу бросалось в глаза. И мгновенно начали расти мешки, из которых делались укрепления, боевые позиции".

Детали: Как вспоминает Резников, в приемной генерала Валерия Залужного уже руководили оборонительными действиями.

Прямая речь Резникова: "Принимались доклады соответствующих командиров с разных направлений: что происходит, где, на каком направлении. Принимая доклады, давали реакцию соответствующую. Докладывают: "То-то и то-то происходит, мы делаем то-то". Окей. Если Залужный видел, что, например, нужна поддержка арты, идет колонна, он набирает того, кто отвечает за арту. Говорит: "Можешь нанести поражение?". "Да, скомуницируй". Шло реальное живое управление войсками.

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Через все средства: вот все виды телефонов, которые вам известны. У нас есть спецсвязь наша, военная, есть телефоны защищенные, а есть просто обычные мессенджеры, которые вам все известны - они все были использованы.

Была большая активизация, но в моей памяти не запечатлелось какого-то особого изменения, которое бы с Залужным случилось. Он был сфокусирован и собран всегда, с тех пор как я с ним познакомился. Поэтому он таким и оставался.

Для него ничего не изменилось. Он готовился всю жизнь к этому нападению, и вот этот момент настал. Залужный просто делал свое дело. И это дает всегда такую уверенность. Потому что ты видишь его, и Мойсюк (заместитель Залужного - УП) такой же, Шаптала (начальник Генштаба - УП) такой же - абсолютно спокойные.

Ну, правда, много мата, конечно, было включено в команды. Когда шла команда "Стреляй!", то она звучала немного другими словами".

Больше читайте в материале: Кабинет Залужного, совещания у Зеленского, эвакуация Кабмина. 24.02: Реконструкция