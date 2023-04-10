Розвідка Британії: РФ посилила бронетанкові атаки біля Мар’їнки

РФ продовжує витрачати значні ресурси на Донецькому напрямку, зокрема біля Мар’їнки і Авдіївки, за мінімальних результатів.

Як пише "Європейська правда", про це йдеться у розвідувальному огляді Міноборони Британії.

Як зазначають у відомстві, за останні сім днів Росія, ймовірно, збільшила кількість бронетанкових атак у районі міста Мар'їнка Донецької області, розташованого за 20 км на південний захід від Донецька.

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За Мар'їнку ведуться бої з 2014 року, і вона була значною мірою зруйнована внаслідок артилерійських обстрілів. Місто забезпечує контроль над підступами до Донецька і ключовою дорогою Н15.

"Росія продовжує надавати першочергового значення ресурсному забезпеченню операцій у широкому Донецькому секторі, включаючи райони Мар'їнки та Авдіївки, витрачаючи значні ресурси для досягнення мінімальних результатів", – йдеться в огляді.

Наприкінці березня британська розвідка повідомляла, що російські війська зазнають значних втрат у бронетехніці під час спроб оточити Авдіївку та не мають там значного прогресу.