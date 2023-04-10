Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

Розвідка Британії: РФ посилила бронетанкові атаки біля Мар’їнки

"Європейська правда"Понеділок, 10 квітня 2023, 09:48
Розвідка Британії: РФ посилила бронетанкові атаки біля Мар’їнки
Російські військові. Фото РИА Новости

РФ продовжує витрачати значні ресурси на Донецькому напрямку, зокрема біля Мар’їнки і Авдіївки, за мінімальних результатів.

Як пише "Європейська правда", про це йдеться у розвідувальному огляді Міноборони Британії.

Як зазначають у відомстві, за останні сім днів Росія, ймовірно, збільшила кількість бронетанкових атак у районі міста Мар'їнка Донецької області, розташованого за 20 км на південний захід від Донецька.

Реклама:

За Мар'їнку ведуться бої з 2014 року, і вона була значною мірою зруйнована внаслідок артилерійських обстрілів. Місто забезпечує контроль над підступами до Донецька і ключовою дорогою Н15.

"Росія продовжує надавати першочергового значення ресурсному забезпеченню операцій у широкому Донецькому секторі, включаючи райони Мар'їнки та Авдіївки, витрачаючи значні ресурси для досягнення мінімальних результатів", – йдеться в огляді.

Наприкінці березня британська розвідка повідомляла, що російські війська зазнають значних втрат у бронетехніці під час спроб оточити Авдіївку та не мають там значного прогресу.

ВІДЕО ДНЯ
Теми: АвдіївкаДонецька областьвійнарозвідка
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

З аеропорту "Бориспіль" вилетів літак: тестують відновлення регулярних операцій

У Байдена пояснили різницю між жертвами війн в Україні та Газі

Зеленський анонсував онлайн-купівлю авто в "Дії": запрацює в ніч на 20 грудня

оновленоЗаступника голови Нацполіції Тишлека звільнили

США з союзниками захищатимуть від обстрілів торгові судна в Червоному морі 

інфографікаВ Україні поменшало тих, хто вірить у правильний розвиток справ у державі – опитування

Усі новини...
Авдіївка
На Донеччині росіяни вбили двох цивільних і поранили ще двох минулої доби
Росіяни намагались наступати на 4 напрямках, але безуспішно − Генштаб
Росіяни вдарили ракетами по Авдіївці: влучили у багатоповерхівку, 2 поранених
Останні новини
17:53
Окупанти викрали зі зоопарків на ТОТ рідкісних бенгальських тигрів
17:34
У Польщі засудили 14 членів шпигунської мережі Росії, серед них – українці й білоруси
17:27
"Укрзалізниця" запустила у продаж додаткові місця на "ажіотажні напрямки"
17:21
Стародавня цегла з Месопотамії допомогла вченим виявити аномалію магнітного поля
17:15
Молдавські фермери вимагають обмежити імпорт української агропродукції
17:11
McDonald’s відкрив восьмий ресторан у Львові
17:09
У Міноборони закликали не порівнювати рекрутинг і мобілізацію
16:55
Одеський кінофестиваль 2024 відбудеться в Києві
16:46
З аеропорту "Бориспіль" вилетів літак: тестують відновлення регулярних операцій
16:35
фотоНацгвардія взяла в полон обмороженого окупанта, якому РФ обіцяла "дві доби на передовій"
Усі новини...
Реклама: