Разведка Британии: РФ усилила бронетанковые атаки возле Марьинки

РФ продолжает тратить значительные ресурсы на Донецком направлении, в частности у Марьинки и Авдеевки, при минимальных результатах.

Как пишет "Европейская правда", об этом говорится в разведывательном обзоре Минобороны Великобритании.

Как отмечают в ведомстве, за последние семь дней Россия, вероятно, увеличила количество бронетанковых атак в районе города Марьинка Донецкой области, расположенного в 20 км к юго-западу от Донецка.

За Марьинку ведутся бои с 2014 года, и она была в значительной степени разрушена в результате артиллерийских обстрелов. Город обеспечивает контроль над подступами к Донецку и ключевой дорогой Н15.

"Россия продолжает придавать первоочередное значение ресурсному обеспечению операций в широком Донецком секторе, включая районы Марьинки и Авдеевки, тратя значительные ресурсы для достижения минимальных результатов", – говорится в обзоре.

В конце марта британская разведка сообщала, что российские войска несут значительные потери в бронетехнике во время попыток окружить Авдеевку и не имеют там значительного прогресса.