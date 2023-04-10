Росіяни били по 8 областях, за добу 6 поранених – ОВА

Російські загарбники за минулу добу обстріляли кілька десятків населених пунктів у 8 областях, 4 людей на Донеччині та одна на Харківщині дістали поранення, ще один чоловік підірвався на ворожій міні.

Джерело: дані обласних військових адміністрацій станом на ранок 10 квітня

Деталі: На Чернігівщині за добу було два обстріли. Вдень російська ракета вдарила по мосту через річку Судость (неподалік села Гремʼяч, Новгород-Сіверська громада), міст частково зруйновано. Також росіяни обстріляли із мінометів територію Семенівської громади. Без жертв.

Сумщина: вночі окупанти били з мінометів по території Середино-Будської територіальної громади. Зафіксовано 20 "приходів". Дані щодо наслідків уточнюються. 10 квітня над Сумською областю Сили оборони України збили ворожий БПЛА (попередньо типу Zala 421-16е). 9 квітня упродовж дня росіяни обстріляли 2 прикордонні громади: Новослобідську та Білопільську. В обох випадках без наслідків.

Запорізька область: ​​за минулу добу було три ворожі авіаційні атаки, одна з застосуванням БПЛА та 58 артилерійських обстрілів. У Василівському та Пологівському районах за добу зафіксували 31 нове руйнування. Крім людських домівок та господарчих споруд, зруйнований сучасний освітній заклад у невеликому селі.

Харківщина: на Слобожанському напрямку ворог обстрілював населені пункти Ветеринарне, Козача Лопань, Мала Данилівка, Гатище, Устинівка, Мілове, Великий Бурлук та Тополі. На Куп’янському напрямку ворожих обстрілів зазнали населені пункти Красне Перше, Новомлинськ, Дворічна, Западне та Першотравневе. 9 квітня внаслідок обстрілу с. Петропавлівка Куп'янського району пошкоджено житловий будинок. Під час обстрілу с. Курилівка Куп'янського району пошкоджено 15 приватних будинків. Ворог з мінометів обстріляв с. Караїчне Чугуївського району. Поранення зазнав 36-річний цивільний чоловік. Госпіталізований у важкому стані. Внаслідок обстрілів с. Подоли Куп'янського району зафіксовано влучання з РСЗВ "Град" по території лісу. Сталася лісова пожежа. У с. Сніжківка Ізюмського району 38-річний цивільний чоловік на власному городі наступив на протипіхотну міну "Пелюстка". Госпіталізований з осколковими пораненнями.

Луганщина: окупанти спробували вести безуспішні наступальні дії південніше Діброви. Втрати, які кадровим військам РФ наносись українська армія, росіяни поповнюють за рахунок мобілізованих. 9 квітня окупанти гатили з артилерії по Новоселівському, Макіївці, Невському та Білогорівці.

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Донеччина: за добу в області – 4 поранених. Росіяни застосовували ЗРК "С-300", авіаудари (тип ракет не встановлено), РСЗВ "Смерч", "Град", артилерію, міномети. Обстріляні населені пункти: Авдіївка (житловий сектор, дачний кооператив "Івушка"); Дружківка (житловий сектор, блокпост); Костянтинівка (житловий сектор, колишній профілакторій); Курахове (Курахівська ТЕС, житловий сектор, гаражний кооператив "Енергетик"); смт Велика Новосілка (житловий сектор); с. Архангельське (околиці населеного пункту); с.Кам’янка (околиці населеного пункту); с.Ласточкине (околиці населеного пункту).

Миколаївщина: вдень 9 квітня ворог завдавав ударів з РСЗВ по населеному пункту Куцурубської громади. Постраждалих та руйнувань немає.

Херсонщина: ситуація в Херсонській області залишається складною. За минулу добу противник здійснив 78 обстрілів, випустивши 360 снарядів. 17 снарядів влучили у місто Херсон. Ворог поцілив у житлові квартали населених пунктів області, територію і споруди гаражного кооперативу Корабельного району міста Херсон. Окупант завдав удару керованими авіабомбами по Новобериславу Бериславської громади. Також ворожі винищувачі скинули три бомби на Кізомис Білозерської громади. Інформація про обсяги руйнувань уточнюється. Жертв серед мирних жителів області немає. З деокупованої території області евакуювали 90 осіб.