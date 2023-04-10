Россияне били по 8 областям, за сутки 6 раненых – ОВА

Российские захватчики за минувшие сутки обстреляли несколько десятков населенных пунктов в 8 областях, 4 человека в Донецкой области и один на Харьковщине получили ранения, еще один человек подорвался на вражеской мине.

Источник: данные областных военных администраций по состоянию на утро 10 апреля

Детали: На Черниговщине за сутки было два обстрела. Днем российская ракета ударила по мосту через реку Судость (недалеко от села Гремяч, Новгород-Северская община), мост частично разрушен. Также россияне обстреляли из минометов территорию Семеновской общины. Без жертв.

Сумщина: ночью оккупанты били из минометов по территории Середино-Будской территориальной общины. Зафиксировано 20 "приходов". Данные о последствиях уточняются. 10 апреля над Сумской областью Силы обороны Украины сбили вражеский БПЛА (предварительно типа Zala 421-16е). 9 апреля в течение дня россияне обстреляли 2 пограничные общины: Новослободскую и Белопольскую. В обоих случаях без последствий.

Запорожская область: за минувшие сутки было три вражеские авиационные атаки, одна с применением БПЛА и 58 артиллерийских обстрелов. В Васильевском и Пологовском районах за сутки зафиксировали 31 новое разрушение. Кроме человеческих домов и хозяйственных построек, разрушено современное образовательное учреждение в небольшом селе.

Харьковщина: на Слобожанском направлении враг обстреливал населенные пункты Ветеринарное, Казачья Лопань, Малая Даниловка, Гатище, Устиновка, Милово, Великий Бурлук и Тополи. На Купянском направлении вражеским обстрелам подверглись населенные пункты Красное Первое, Новомлинск, Двуречная, Западное и Первомайское. 9 апреля в результате обстрела с. Петропавловка Купянского района поврежден жилой дом. Во время обстрела с. Куриловка Купянского района повреждены 15 частных домов. Враг из минометов обстрелял с. Караичное Чугуевского района. Ранения получил 36-летний гражданский мужчина. Госпитализирован в тяжелом состоянии. В результате обстрелов с. Подолы Купянского района зафиксировано попадание из РСЗО "Град" по территории леса. Произошел лесной пожар. В с. Снежковка Изюмского района 38-летний гражданский мужчина на собственном огороде наступил на противопехотную мину "Лепесток". Госпитализирован с осколочными ранениями.

Луганщина: оккупанты попытались вести безуспешные наступательные действия южнее Дибровы. Потери, которые кадровым войскам РФ наносила украинская армия, россияне пополняют за счет мобилизованных. 9 апреля оккупанты били из артиллерии по Новоселовскому, Макеевке, Невскому и Белогоровке.

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Донецкая область: за сутки в области – 4 раненых. Россияне применяли ЗРК "С-300", авиаудары (тип ракет не установлен), РСЗО "Смерч", "Град", артиллерию, минометы. Обстреляны населенные пункты: Авдеевка (жилой сектор, дачный кооператив "Ивушка"); Дружковка (жилой сектор, блокпост); Константиновка (жилой сектор, бывший профилакторий); Курахово (Кураховская ТЭС, жилой сектор, гаражный кооператив "Энергетик"); пгт Великая Новоселка (жилой сектор); с. Архангельское (окрестности населенного пункта); с. Каменка (окрестности населенного пункта); с. Ласточкино (окрестности населенного пункта).

Николаевщина: днем 9 апреля враг наносил удары из РСЗО по населенному пункту Куцурубской общины. Пострадавших и разрушений нет.

Херсонщина: ситуация в Херсонской области остается сложной. За минувшие сутки противник совершил 78 обстрелов, выпустив 360 снарядов. 17 снарядов попали в город Херсон. Враг попал в жилые кварталы населенных пунктов области, территорию и сооружения гаражного кооператива Корабельного района города Херсон. Оккупант нанес удар управляемыми авиабомбами по Новобериславу Бериславской общины. Также вражеские истребители сбросили три бомбы на Кизомыс Белозерской общины. Информация об объемах разрушений уточняется. Жертв среди мирных жителей области нет. Из деоккупированной территории области эвакуированы 90 человек.