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Майже 80% поляків позитивно оцінюють відносини з Україною

"Європейська правда"Понеділок, 10 квітня 2023, 10:51

Близько 80% поляків оцінюють відносини Польщі з Україною як добрі або дуже добрі.

Про це свідчать результати опитування SW Research  для Rzeczpospolita, передає "Європейська правда".

Учасників дослідження запитали, як вони оцінюють нинішній стан відносин Польщі з Україною.

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На це запитання 23,4% респондентів відповіли "дуже добре".

56,1% респондентів оцінили ці відносини добре.

Погано оцінюють відносини Польщі з Україною 4,7% респондентів. Ще 2,7% - дуже погано.

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13,1% респондентів не мають думки з цього приводу.

"Шість із десяти респондентів (61%) у віці до 24 років і така ж частка (60%) з сільської місцевості вважають, що нинішній стан відносин Польщі з Україною є добрим. Майже шість із десяти респондентів (58%) із середньою освітою і така ж частка (59%) з доходом від 4001 до 5000 злотих нетто вважають, що Польща і Україна зараз мають добрі відносини", - коментує результати опитування Пшемислав Весоловський, президент дослідницької агенції SW Research.

Минулого тижня президент України Володимир Зеленський відвідав з візитом Польщу.

За підсумками переговорів із Зеленським президент Польщі Анджей Дуда повідомив, що Київ та Варшава працюють над новим договором про співпрацю між країнами. 

Детально про те, чим стала особливою поїздка Зеленського до Варшави, читайте у статті "ЄвроПравди".

Теми: УкраїнаПольща
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