Почти 80% поляков положительно оценивают отношения с Украиной

Около 80% поляков оценивают отношения Польши с Украиной как хорошие или очень хорошие.

Об этом свидетельствуют результаты опроса SW Research для Rzeczpospolita, передает "Европейская правда".

Участников исследования спросили, как они оценивают нынешнее состояние отношений Польши с Украиной.

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На этот вопрос 23,4% респондентов ответили "очень хорошо".

56,1% респондентов оценили эти отношения хорошо.

Плохо оценивают отношения Польши с Украиной 4,7% респондентов. Еще 2,7% - очень плохо.

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13,1% респондентов не имеют мнения по этому поводу.

"Шесть из десяти респондентов (61%) в возрасте до 24 лет и такая же доля (60%) из сельской местности считают нынешнее состояние отношений Польши с Украиной хорошим. Почти шесть из десяти респондентов (58%) со средним образованием и такая же доля (59%) с доходом от 4001 до 5000 злотых нетто считают, что между Польшей и Украиной сейчас хорошие отношения", - комментирует результаты опроса Пшемыслав Весоловский, президент исследовательского агентства SW Research.

На прошлой неделе президент Украины Владимир Зеленский посетил с визитом Польшу.

По итогам переговоров с Зеленским президент Польши Анджей Дуда сообщил, что Киев и Варшава работают над новым договором о сотрудничестве между странами.

Подробно о том, чем стала особенной поездка Зеленского в Варшаву, читайте в статье "ЕвроПравды".