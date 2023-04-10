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У Британії розкрили нові деталі церемонії коронації Чарльза ІІІ – щодо карети

"Європейська правда"Понеділок, 10 квітня 2023, 11:13

Король Чарльз III вирушить на коронацію до Вестмінстерського абатства у найновішій кареті королівської родини, а повертатиметься з неї у традиційній – тій, що використовується майже 200 років і відома своєю незручністю. 

Про це повідомляє BBC, пише "Європейська правда".

До Вестмінстерського абатства королівське подружжя попрямує в екіпажі Diamond Jubilee State Coach – кареті, яку створили до 80-річчя Єлизавети II і вперше використали у 2014 році.

Це найновіша карета королівської родини, яка виглядає доволі традиційно і призначена для упряжки з шести коней, але інтегрувала багато сучасних технологій – зокрема, там є кондиціонер та сучасна гідравлічна підвіска, що забезпечує комфортну амортизацію під час руху. 

Водночас після коронації Чарльз III повертатиметься до палацу у традиційній кареті Gold State Coach. Вона використовувалася на усіх коронаціях британських монархів, починаючи з 1830 року, і відома своєю незручністю. Цей екіпаж, що потребує восьми коней в упряжці, виготовили в середині XVIII сторіччя. 

Процесія з колісницею буде одним із найбільш видовищних епізодів церемонії коронації.

Як відомо, Чарльз III буде коронований 6 травня 2023 року на церемонії, яку проведе глава англіканської церкви, архієпископ Кентерберійський Джастін Велбі. Дружина Чарльза, королева-консорт Камілла буде коронована разом зі своїм чоловіком.

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Теми: Велика БританіяКороль Чарльз
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