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В Британии раскрыли новые детали церемонии коронации Чарльза III - о карете

"Европейская правда"Понедельник, 10 апреля 2023, 11:13

Король Чарльз III отправится на коронацию в Вестминстерское аббатство в самой новой карете королевской семьи, а возвращаться будет в традиционной - той, что используется почти 200 лет и известна своим неудобством.

Об этом сообщает BBC, пишет "Европейская правда".

В Вестминстерское аббатство королевская чета отправится в экипаже Diamond Jubilee State Coach - карете, которую создали к 80-летию Елизаветы II и впервые использовали в 2014 году.

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Это самая новая карета королевской семьи, которая выглядит довольно традиционно и предназначена для упряжки из шести лошадей, но интегрировала много современных технологий - в частности, там есть кондиционер и современная гидравлическая подвеска, обеспечивающая комфортную амортизацию во время движения.

Однако после коронации Чарльз III будет возвращаться во дворец в традиционной карете Gold State Coach. Она использовалась на всех коронациях британских монархов, начиная с 1830 года, и известна своим неудобством. Этот экипаж, требующий восьми лошадей в упряжке, изготовили в середине XVIII века.

Процессия с колесницей будет одним из самых зрелищных эпизодов церемонии коронации.

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Как известно, Чарльз III будет коронован 6 мая 2023 года на церемонии, которую проведет глава англиканской церкви, архиепископ Кентерберийский Джастин Уэлби. Супруга Чарльза, королева-консорт Камилла будет коронована вместе со своим супругом.

Корону Святого Эдуарда - главную коронную драгоценность Соединенного Королевства - начали готовить к событию уже в декабре 2022 года.

Темы: ВеликобританияКороль Чарльз
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