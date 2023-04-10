Росія ледь не збила британський літак-розвідник біля України - ЗМІ

Російський винищувач ледь не збив британський літак-розвідник минулого року – цей інцидент виявився більш значущим, ніж повідомлялося раніше, і міг втягнути Сполучені Штати та їхніх союзників по НАТО безпосередньо у війну в Україні.

Як пише "Європейська правда", про це повідомляє Washington Post з посиланням на один із військових документів США, злитих нещодавно у мережу.

Цей інцидент стався 29 вересня біля узбережжя окупованого Криму.

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У документі, одному з десятків злитих секретних документів Пентагону, які призвели до розслідування Мін'юсту, йдеться про інцидент як про "майже збитий британський літак RJ", більш відомий як RC-135. Цей літак використовується для збору радіоповідомлень та інших електронних повідомлень.

Міністр оборони Великої Британії Бен Воллес розповів про інцидент Палаті громад у жовтні, заявивши, що два російські винищувачі Су-27 перехопили RC-135 в міжнародному повітряному просторі над Чорним морем, літаючи "нерозважливо", причому один літак наблизився до британського літака на відстань до 15 футів (5 метрів).

Один із російських літаків "випустив ракету" на відстані, повідомив тоді Воллес законодавцям. Але він не описував інцидент словами "майже збитий" і пояснив запуск ракети "технічною несправністю". За його словами, він говорив про це з російськими високопосадовцями з оборонного відомства.

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Цей інцидент підкреслює балансування, якого намагаються дотримуватися західні військові, прагнучи допомогти українським військовим і зібрати інформацію про війну, не втягуючись при цьому в прямий конфлікт з Москвою. Російські посадовці намагаються зобразити країни НАТО як агресорів, в той час як Сполучені Штати і їхні союзники заявляють, що вони підтримують Україну, але не перебувають у стані війни з Росією.

Згідно з договором НАТО, якщо член військового альянсу стає жертвою збройного нападу, всі члени альянсу розглядають це як напад на них і колективно реагують на нього.

Представники американського оборонного відомства відмовилися коментувати зміст витоку документа, як і у випадку з іншою інформацією, знайденою в додатках Discord, Telegram і Twitter. Співробітник посольства Великої Британії у Вашингтоні також відмовився від коментарів.

Нагадаємо, Військово-повітряні сили США 14 березня виступили із заявою, в якій повідомили, що російський винищувач Су-27 під час перехоплення пошкодив над Чорним морем американський розвідувально-ударний БПЛА MQ-9 Reaper, внаслідок чого безпілотник довелося затопити.

У Білому домі дії Росії назвали "небезпечними, непрофесійними і нерозважливими". Пізніше США оприлюднили відеодоказ того, що зіткнення Су-27 з американським дроном було навмисним.