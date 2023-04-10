Россия едва не сбила британский самолет-разведчик возле Украины - СМИ

Российский истребитель едва не сбил британский самолет-разведчик в прошлом году - этот инцидент оказался более значимым, чем сообщалось ранее, и мог втянуть Соединенные Штаты и их союзников по НАТО непосредственно в войну в Украине.

Как пишет "Европейская правда", об этом сообщает Washington Post со ссылкой на один из военных документов США, слитых недавно в сеть.

Инцидент произошел 29 сентября у побережья оккупированного Крыма.

В документе, одном из десятков слитых секретных документов Пентагона, которые привели к расследованию Минюста, говорится об инциденте как о "почти сбитом британском самолете RJ", более известном как RC-135. Этот самолет используется для сбора радиосообщений и электронных сообщений.

Министр обороны Великобритании Бен Уоллес рассказал об инциденте Палате общин в октябре, заявив, что два российских истребителя Су-27 перехватили RC-135 в международном воздушном пространстве над Черным морем, летая "безрассудно", причем один самолет приблизился к британскому самолету на расстояние до 15 футов (5 метров).

Один из российских самолетов "выпустил ракету" на расстоянии, сообщил тогда Уоллес законодателям. Но он не описывал инцидент словами "почти сбит" и объяснил запуск ракеты "технической неисправностью". По его словам, он говорил об этом с российскими высокопоставленными чиновниками из оборонного ведомства.

Этот инцидент подчеркивает тот баланс, которого стараются придерживаться западные военные в попытке помочь украинским военным собрать информацию о войне, не втягиваясь при этом в прямой конфликт с Москвой. Российские чиновники пытаются изобразить страны НАТО как агрессоров, в то время как Соединенные Штаты и их союзники заявляют, что они поддерживают Украину, но не находятся в состоянии войны с Россией.

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Согласно договору НАТО, если член военного альянса становится жертвой вооруженного нападения, все члены альянса рассматривают это как нападение на них и коллективно реагируют на него.

Представители американского оборонного ведомства отказались комментировать содержание слитого документа, как и в случае с другой информацией, найденной в приложениях Discord, Telegram и Twitter. Сотрудник посольства Великобритании в Вашингтоне также отказался от комментариев.

Напомним, Военно-воздушные силы США 14 марта выступили с заявлением, в котором сообщили, что российский истребитель Су-27 во время перехвата повредил над Черным морем американский разведывательно-ударный БПЛА MQ-9 Reaper, в результате чего беспилотник пришлось затопить.

В Белом доме действия России назвали "опасными, непрофессиональными и безрассудными". Позже США обнародовали видеодоказательство того, что столкновение Су-27 с американским дроном было преднамеренным.