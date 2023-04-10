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У Росії почали "готуватись до оборони" на північному заході через вступ Фінляндії до НАТО

"Європейська правда"Понеділок, 10 квітня 2023, 13:14

Російські військові почали "готуватися до оборони" на північному заході у зв’язку з тим, що Фінляндія стала повноправним членом Північноатлантичного альянсу.

Як повідомляє "Інтерфакс-Україна", пише "Європейська правда", про це в інтерв’ю газеті Міноборони Росії заявив заступник головного командувача Повітряно-космічних сил РФ. 

Дьомін заявив, що тепер, коли Фінляндія - повноправний член НАТО, а Швеція невдовзі теж має завершити вступ, російська ППО "відпрацьовує питання щодо захисту державного кордону на північному заході країни відповідно до підвищеного рівня загроз".

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Раніше, коли Фінляндія завершила процедуру вступу, у Москві заговорили про "посилення військового потенціалу" на заході й півночі.

Генсек НАТО Єнс Столтенберг, коментуючи погрози Росії, нагадав, що вступ Фінляндії до Альянсу після багатьох десятиліть нейтралітету став реакцією на те, як діяла Росія, а не навпаки.  

Він не дав прямої відповіді, чи НАТО разом із Фінляндією планують якісь додаткові заходи у зв'язку із заявами РФ.  

ВІДЕО ДНЯ

Нагадаємо, рік тому, коли Фінляндія лише починала процедуру вступу, у Росії опублікували відео пересування ракетних систем "Бастіон" поруч з фінським кордоном. Фінські активісти у відповідь створили жартівливе відео з рухом "тракторних військ" у напрямку Росії

Теми: РосіяФінляндіяНАТОармія
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