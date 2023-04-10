Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

У Росії почали "готуватись до оборони" на північному заході через вступ Фінляндії до НАТО

"Європейська правда"Понеділок, 10 квітня 2023, 13:14

Російські військові почали "готуватися до оборони" на північному заході у зв’язку з тим, що Фінляндія стала повноправним членом Північноатлантичного альянсу.

Як повідомляє "Інтерфакс-Україна", пише "Європейська правда", про це в інтерв’ю газеті Міноборони Росії заявив заступник головного командувача Повітряно-космічних сил РФ. 

Дьомін заявив, що тепер, коли Фінляндія - повноправний член НАТО, а Швеція невдовзі теж має завершити вступ, російська ППО "відпрацьовує питання щодо захисту державного кордону на північному заході країни відповідно до підвищеного рівня загроз".

Раніше, коли Фінляндія завершила процедуру вступу, у Москві заговорили про "посилення військового потенціалу" на заході й півночі.

Генсек НАТО Єнс Столтенберг, коментуючи погрози Росії, нагадав, що вступ Фінляндії до Альянсу після багатьох десятиліть нейтралітету став реакцією на те, як діяла Росія, а не навпаки.  

Він не дав прямої відповіді, чи НАТО разом із Фінляндією планують якісь додаткові заходи у зв'язку із заявами РФ.  

Нагадаємо, рік тому, коли Фінляндія лише починала процедуру вступу, у Росії опублікували відео пересування ракетних систем "Бастіон" поруч з фінським кордоном. Фінські активісти у відповідь створили жартівливе відео з рухом "тракторних військ" у напрямку Росії

ВІДЕО ДНЯ

Теми: РосіяФінляндіяНАТОармія
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Спецпризначенці РФ зазнали шалених втрат, це змінило динаміку війни – витік з Пентагону

фото, відеоУП знайшла нардепа-втікача Онищенка в Куршевелі

Xiaomi відреагувала на "спонсора війни" в Україні: Ми за мир

В Україні закінчився опалювальний сезон

відеоНапередодні Великодня до українців звернулася СБУ

фотоНа в'їзді в Київ зупинили священника УПЦ МП із трудовою книжкою РФ

Усі новини...
Росія
Шойгу прилетів у Білорусь
Росія ледь не збила британський літак-розвідник біля України - ЗМІ
У російських Курську і Бєлгороді скасували парад на 9 травня: не хочуть "провокувати" Україну
Останні новини
15:47
фотоЗ України до Болгарії намагалися вивезти скрипку Страдіварі
15:39
"Нова пошта" скасувала плату за переадресацію відправлень у межах міста
15:31
Чи потрібно брати рецепт для закупівлі ліків на фронт – пояснює МОЗ
15:29
відеоЗСУ показали вуличний бій у Бахмуті
15:26
Новий випуск УП.Чат: злив секретних даних у США, український контрнаступ та паспорти РФ в УПЦ МП
15:25
Співвласник компанії, підозрюваної в "схемі" на ОПЗ, прокоментував звинувачення НАБУ
15:22
Франція готова надати Україні 2 млрд євро фінансової допомоги – Шмигаль
15:21
У ВР зареєстрували законопроєкт, який пропонує розширити перелік військових з інвалідністю
15:03
МЗС у відповідь на хамство Орбана нагадало про залежність Угорщини від ЄС
15:02
Експорт нафти з РФ у березні сягнув рекорду з пандемії, але доходи впали на 40% за рік
Усі новини...
Реклама: