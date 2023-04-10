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В России начали "готовиться к обороне" на северо-западе из-за вступления Финляндии в НАТО

"Европейская правда"Понедельник, 10 апреля 2023, 13:14

Российские военные начали "готовиться к обороне" на северо-западе в связи с тем, что Финляндия стала полноправным членом Североатлантического альянса.

Как сообщает "Интерфакс-Украина", пишет "Европейская правда", об этом в интервью газете Минобороны России заявил заместитель главного командующего Воздушно-космических сил РФ.

Демин заявил, что теперь, когда Финляндия - полноправный член НАТО, а Швеция вскоре тоже должна завершить вступление, российская ПВО "отрабатывает вопрос по защите государственной границы на северо-западе страны в соответствии с повышенным уровнем угроз".

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Ранее, когда Финляндия завершила процедуру вступления, в Москве заговорили об "усилении военного потенциала" на западе и севере.

Генсек НАТО Йенс Столтенберг, комментируя угрозы России, напомнил, что вступление Финляндии в Альянс после многих десятилетий нейтралитета стало реакцией на то, как действовала Россия, а не наоборот.

Он не дал прямого ответа, планируют ли НАТО вместе с Финляндией какие-то дополнительные меры в связи с заявлениями РФ.

ВИДЕО ДНЯ

Напомним, год назад, когда Финляндия только начинала процедуру вступления, в России опубликовали видео передвижения ракетных систем "Бастион" рядом с финской границей. Финские активисты в ответ создали шуточное видео с движением "тракторных войск" в направлении России.

Темы: РосcияФинляндияНАТОармия
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