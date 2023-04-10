В Ірландії гальмує проєкт модульних будинків, замовлених для українців

Ірландські ЗМІ пишуть про затримки з проєктом розміщення 700 модульних будиночків, замовлених для полегшення ситуації з розселенням українців, які опинилися в країні через війну.

Про це йдеться у матеріалі The Irish Times, пише "Європейська правда".

Ідея проєкту виникла ще в перші місяці повномасштабної війни, а в грудні вже замовили 700 модульних будинків. Як з’ясувалось, на той момент ще не узгодили, де саме розмістити їх, і згодом оголосили про необхідність знайти ще 10 додаткових місць.

Photo: Nick Bradshaw

В останніх коментарях в уряді казали, що "розглядається достатня кількість місць" для того, аби встановити там усі 700 будинків.

Проєкт вже загальмував більш як на пів року – спершу були сподівання, що перші модульні будиночки будуть готові до заселення у листопаді, далі термін змістився на Великдень, а тепер реалістичним терміном називають середину червня.

В уряді не надають деталей про загальну очікувану вартість проєкту. Перші 500 будиночків можуть коштувати орієнтовно 140 млн євро.

Нагадаємо, до Різдва найбільш популярна ірландська щоденна газета Irish Independent опублікувала для українців в Ірландії редакційне привітання українською мовою.