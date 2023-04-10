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В Ірландії гальмує проєкт модульних будинків, замовлених для українців

"Європейська правда"Понеділок, 10 квітня 2023, 13:16

Ірландські ЗМІ пишуть про затримки з проєктом розміщення 700 модульних будиночків, замовлених для полегшення ситуації з розселенням українців, які опинилися в країні через війну.

Про це йдеться у матеріалі The Irish Times, пише "Європейська правда"

Ідея проєкту виникла ще в перші місяці повномасштабної війни, а в грудні вже замовили 700 модульних будинків. Як з’ясувалось, на той момент ще не узгодили, де саме розмістити їх, і згодом оголосили про необхідність знайти ще 10 додаткових місць. 

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Photo: Nick Bradshaw

В останніх коментарях в уряді казали, що "розглядається достатня кількість місць" для того, аби встановити там усі 700 будинків. 

Проєкт вже загальмував більш як на пів року – спершу були сподівання, що перші модульні будиночки будуть готові до заселення у листопаді, далі термін змістився на Великдень, а тепер реалістичним терміном називають середину червня. 

В уряді не надають деталей про загальну очікувану вартість проєкту. Перші 500 будиночків можуть коштувати орієнтовно 140 млн євро. 

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Нагадаємо, до Різдва найбільш популярна ірландська щоденна газета Irish Independent опублікувала для українців в Ірландії редакційне привітання українською мовою.

Теми: ІрландіяУкраїнажитло
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