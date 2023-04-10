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В Ирландии задерживается проект модульных домов, заказанных для украинцев

"Европейская правда"Понедельник, 10 апреля 2023, 13:16

Ирландские СМИ пишут о задержках с проектом размещения 700 модульных домиков, заказанных для облегчения ситуации с расселением украинцев, оказавшихся в стране из-за войны.

Об этом говорится в материале The Irish Times, пишет "Европейская правда".

Идея проекта возникла еще в первые месяцы полномасштабной войны, а в декабре уже заказали 700 модульных домов. Как выяснилось, на тот момент еще не согласовали, где именно их разместить, и впоследствии объявили о необходимости найти еще 10 дополнительных мест.

 
Photo: Nick Bradshaw

В последних комментариях в правительстве говорили, что "рассматривается достаточное количество мест" для того, чтобы установить там все 700 домов.

Проект уже затормозился более чем на полгода - сначала были надежды, что первые модульные домики будут готовы к заселению в ноябре, далее срок сместился на Пасху, а теперь реалистичным сроком называют середину июня.

В правительстве не предоставляют деталей об общей ожидаемой стоимости проекта. Первые 500 домиков могут стоить ориентировочно 140 млн евро.

Напомним, к Рождеству самая популярная ирландская ежедневная газета Irish Independent опубликовала для украинцев в Ирландии редакционное поздравление на украинском языке.

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Темы: ИрландияУкраинажилье
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