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До України приїдуть прем’єр Польщі та глава Єврокомісії: йтиметься про депортованих до РФ дітей – ЗМІ

"Європейська правда"Понеділок, 10 квітня 2023, 13:18

В квітні в Україні відбудеться міжнародний захід за участі президента Володимира Зеленського, прем’єра Польщі Матеуша Моравецького та президентки Єврокомісії Урсули фон дер Ляєн.

Як пише "Європейська правда", про це польській агенції PAP повідомило джерело в ЄС.

"Захід відбудеться у квітні. Його деталі з міркувань безпеки ще не оприлюднені. Однією з головних тем розмов буде питання незаконних депортацій до Росії українських дітей" - сказало джерело.

Єврокомісія у лютому оголосила, що разом з Польщею запускає ініціативу в справі вивезених до Росії українських дітей. Метою ініціативи є знаходження дітей і притягнення до відповідальності тих, хто винний у їх вивезенні.

"ЄК запускає разом з Польщею, під керівництвом голови Єврокомісії Урсули фон дер Ляєн і прем'єра Матеуша Моравецького, ініціативу, яка стосується українських дітей. Ми усвідомлюємо драматичну ситуацію з українськими дітьми, яких Росія вивозить і віддає на всиновлення. Вважається, що від початку вторгнення російські сили вивезли тисячі українських дітей до Росії" - заявила у лютому представниця Єврокомісії Дана Спінант.

Нагадаємо, Палата досудового провадження II Міжнародного кримінального суду у березні видала ордери на арешт президента Росії Владіміра Путіна та Марії Львової-Бєлової, яка є уповноваженою президента РФ з прав дитини і яку звинувачують у воєнних злочинах, пов'язаних з незаконною депортацією та незаконним переміщенням українських дітей. 

Деталі про те, що означає ордер з Гааги на арешт Путіна та чому цього недостатньо, читайте у статті "ЄвроПравди".

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Для тих, хто віддає перевагу відео, пропонуємо короткий блог із поясненнями.

Теми: ПольщаЄврокомісіядітидепортація
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