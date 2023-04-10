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В Украину приедут премьер Польши и глава Еврокомиссии: речь пойдет о депортированных в РФ детях - СМИ

"Европейская правда"Понедельник, 10 апреля 2023, 13:18

В апреле в Украине состоится международное мероприятие с участием президента Владимира Зеленского, премьера Польши Матеуша Моравецкого и президента Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен.

Как пишет "Европейская правда", об этом польскому агентству PAP сообщил источник в ЕС.

"Мероприятие состоится в апреле. Его детали из соображений безопасности еще не обнародованы. Одной из главных тем разговоров будет вопрос незаконных депортаций в Россию украинских детей", - сказал источник.

Еврокомиссия в феврале объявила, что вместе с Польшей запускает инициативу по делу вывезенных в Россию украинских детей. Цель инициативы - найти детей и привлечь к ответственности тех, кто виновен в их вывозе.

"ЕК запускает вместе с Польшей, под руководством председателя Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен и премьера Матеуша Моравецкого, инициативу, которая касается украинских детей. Мы осознаем драматическую ситуацию с украинскими детьми, которых Россия вывозит и отдает на усыновление. Считается, что с начала вторжения российские силы вывезли тысячи украинских детей в Россию", - заявила в феврале представитель Еврокомиссии Дана Спинант.

Напомним, Палата досудебного производства II Международного уголовного суда в марте выдала ордера на арест президента России Владимира Путина и Марии Львовой-Беловой, уполномоченной президента РФ по правам ребенка, которую также обвиняют в военных преступлениях, связанных с незаконной депортацией и незаконным перемещением украинских детей.

Детали о том, что означает ордер из Гааги на арест Путина и почему этого недостаточно, читайте в статье "ЕвроПравды".

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Для тех, кто предпочитает видео, предлагаем короткий блог с объяснениями.

Темы: ПольшаЕврокомиссиядетидепортация
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