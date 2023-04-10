Зніми відео та привітай "Українську правду" з днем народження
Понеділок, 10 квітня 2023, 15:18
Вже 16 квітня "Українська правда" відсвяткує свій 23-ій день народження. За цей час ми з вами пережили безліч подій – разом проживали здобутки та проймалися втратами. А сьогодні разом продовжуємо боротися за спільну перемогу.
Ще одним здобутком є ваша довіра впродовж 23 років життя "Української правди".
На честь нашого дня народження ми пропонуємо читачам доєднатися до привітання нашого видання.
Як це зробити?
Зніміть відео для "Української правди" у горизонтальному форматі, в якому розкажіть, чому ви з нами, за що любите та чому довіряєте нашому медіа.
Всі відеопривітання ми обʼєднаємо у один ролик та опублікуємо у своїх соцмережах.
Дедлайн – 13 квітня (четвер) до 15 год.
ВІДЕО ДНЯ
З нетерпінням чекаємо ваші відео на пошті: olha.hutsol@pravda.ua