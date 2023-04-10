Зніми відео та привітай "Українську правду" з днем народження 

Вже 16 квітня "Українська правда" відсвяткує свій 23-ій день народження. За цей час ми з вами пережили безліч подій – разом проживали здобутки та проймалися втратами. А сьогодні разом продовжуємо боротися за спільну перемогу.

Ще одним здобутком є ваша довіра впродовж 23 років життя "Української правди".

На честь нашого дня народження ми пропонуємо читачам доєднатися до привітання нашого видання.

Як це зробити?

Зніміть відео для "Української правди" у горизонтальному форматі, в якому розкажіть, чому ви з нами, за що любите та чому довіряєте нашому медіа.

Всі відеопривітання ми обʼєднаємо у один ролик та опублікуємо у своїх соцмережах.

Дедлайн – 13 квітня (четвер) до 15 год.

ВІДЕО ДНЯ

З нетерпінням чекаємо ваші відео на пошті: olha.hutsol@pravda.ua