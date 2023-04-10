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Сними видео и поздравь "Украинскую правду" с днем рождения

Понедельник, 10 апреля 2023, 15:18
Сними видео и поздравь Украинскую правду с днем рождения

Уже 16 апреля "Украинская правда" отпразднует свой 23-й день рождения. За это время мы с вами пережили множество событий - вместе проживали достижения и проникались потерями. А сегодня вместе продолжаем бороться за общую победу.

Еще одним достижением является ваше доверие на протяжении 23 лет жизни "Украинской правды".

В честь нашего дня рождения мы предлагаем читателям присоединиться к поздравлению нашего издания.

Как это сделать?

Снимите видео для "Украинской правды" в горизонтальном формате, в котором расскажите, почему вы с нами, за что любите и почему доверяете нашему медиа.

Все видеопоздравления мы объединим в один ролик и опубликуем в своих соцсетях.

Дедлайн - 13 апреля (четверг) до 15 часов.

ВИДЕО ДНЯ

С нетерпением ждем ваши видео на почте: olha.hutsol@pravda.ua

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