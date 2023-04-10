Захищати "як свою територію": Лукашенко вимагає від Росії гарантій безпеки

Білоруський диктатор Олександр Лукашенко на зустрічі з міністром оборони Росії Сергієм Шойгу в Мінську попросив гарантій того, що в разі агресії проти Білорусі Російська Федерація захищатиме Білорусь "як власну територію".

Джерело: "Белта"

Пряма мова: "Я це питання порушив у переговорах із президентом Росії. Він абсолютно мене підтримав за всіма напрямками. І, каже, нам треба проревізувати всі наші договори й угоди – Білорусі та Росії – подивитися, який нормативний правовий акт міждержавного характеру треба ухвалити зараз, щоб забезпечити повну безпеку Білорусі.

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Загалом це звучало на переговорах так, що в разі агресії проти Білорусі Російська Федерація захищає Білорусь як власну територію. Ось такі нам потрібні (гарантії) безпеки".

Деталі: Лукашенко зазначив, що він порушував це питання на засіданні Вищої державної ради Союзної держави 6 квітня (ВДР – ред.), але до цього обговорював його з Путіним.

За словами самопроголошеного президента Білорусі, західні країни не виконують домовленості про гарантії безпеки, які надавали в межах Будапештського меморандуму в обмін на виведення ядерної зброї.

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Лукашенко заявив, що в Будапештському меморандумі "присягалися всі західні держави і Росія надати повну безпеку Казахстану, Україні та Білорусі", і це повинно було включати "економічну безпеку" – але Захід вводить санкції проти Білорусі та Росії.

Пряма мова: "Ну які нам гарантії безпеки Америка може надати? Та ніяких. Крім підстьобування агресії проти нас, як бачимо ми зараз.

Нам від нашої братньої Росії потрібні повні гарантії безпеки.

І ось ми з Путіним, розходячись, ще раз торкнулися цього питання і домовилися, що ви з фахівцями приїдете сьогодні і ми це питання серйозно обговоримо в контексті тієї ситуації, яка складається навколо нас сьогодні. Зокрема і спеціальної військової операції".

Деталі: Лукашенко обговорив із Шойгу бойову підготовку і злагодження "спільного союзного угруповання", а також подякував, що РФ "за всіх складнощів" тримає в Білорусі "кілька тисяч російських військовослужбовців".

Шойгу у відповідь подякував, що на території Білорусі надано 5 полігонів, залучають "достатню кількість інструкторів – офіцерів білоруських Збройних Сил для підготовки, зокрема, і нашого поповнення".

Він сказав, що може йтися про "розширення рамок" перебування угруповання військ у Білорусі.

Нагадаємо: Олександр Лукашенко став спільником Володимира Путіна у війні проти України, Білорусь надала свою територію російським військам для вторгнення 24 лютого 2022 року та для ракетних ударів по Україні впродовж уже більш як року. Білоруські війська формально не беруть участь у війні, але Лукашенко підтримує й виправдовує дії Путіна.