Защищать "как свою территорию": Лукашенко требует от России гарантий безопасности

Беларусский диктатор Александр Лукашенко на встрече с министром обороны России Сергеем Шойгу в Минске попросил гарантий того, что в случае агрессии против Беларуси Российская Федерация будет защищает Беларусь "как собственную территорию".

Источник: "Белта"

Прямая речь: "Я этот вопрос поднял в переговорах с президентом России. Он абсолютно меня поддержал по всем направлениям. И, говорит, нам надо проревизировать все наши договоры и соглашения – Беларуси и России – посмотреть, какой нормативный правовой акт межгосударственного характера надо принять сейчас, чтобы обеспечить полную безопасность Беларуси.

В общем это звучало на переговорах так, что в случае агрессии против Беларуси Российская Федерация защищает Беларусь как собственную территорию. Вот такие нам нужны (гарантии) безопасности".

Детали: Лукашенко отметил, что он поднимал этот вопрос на заседании Высшего государственного совета Союзного государства 6 апреля (ВГС – ред.), но до этого обсуждал его с Путиным.

По словам самопровозглашенного президента Беларуси, западные страны не выполняют договоренности о гарантиях безопасности, которые давались в рамках Будапештского меморандума в обмен на вывод ядерного оружия.

Лукашенко заявил, что в Будапештском меморандуме "клялись все западные державы и Россия предоставить полную безопасность Казахстану, Украине и Беларуси", и это должно было включать "экономическую безопасность" – но Запад вводит санкции против Беларуси и России.

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Прямая речь: "Ну какие нам гарантии безопасности Америка может предоставить? Да никаких. Кроме подстегивания агрессии против нас, как видим мы сейчас.

Нам от нашей братской России нужны полные гарантии безопасности.

И вот мы с Путиным, расставаясь, еще раз коснулись этого вопроса и договорились, что вы со специалистами приедете сегодня и мы этот вопрос серьезно обсудим в контексте той ситуации, которая складывается вокруг нас сегодня. В том числе и специальной военной операции".

Детали: Лукашенко обсудил с Шойгу боевую подготовку и слаживание "совместной союзной группировки", а также поблагодарил, что РФ "при всех сложностях" держит в Беларуси "несколько тысяч российских военнослужащих".

Шойгу в ответ поблагодарил, что на территории Беларуси предоставлены 5 полигонов, привлекается "достаточное количество инструкторов – офицеров белорусских Вооруженных Сил для подготовки в том числе и нашего пополнения".

Он сказал, что речь может идти о "расширении рамок" пребывания группировки войск в Беларуси.

Напомним: Александр Лукашенко стал сообщником Владимира Путина в войне против Украины, Беларусь предоставила свою территорию российским войскам для вторжения 24 февраля 2022 года и для ракетных ударов по Украине в течение уже более года. Белорусские войска формально не участвуют в войне, но Лукашенко поддерживает и оправдывает действия Путина.