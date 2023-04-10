Вантажівки і дрони-розвідники: Німеччина надала Україні нову партію допомоги
Понеділок, 10 квітня 2023, 16:07
Міністерство оборони Німеччини проінформувало про черговий пакет військової допомоги, який передали Україні.
Про це, як пише "Європейська правда", свідчить оновлення на сайті німецького уряду.
Згідно з оприлюдненими на сайті даними, Німеччина передала Україні таку підтримку:
- одну броньовану інженерну машини DACHS на базі німецького танка Leopard 2;
- вісім вантажівок Zetros;
- вісім мобільних антенно-щоглових систем;
- вісім дронів-розвідників;
- 23 520 боєприпасів калібру 40 міліметрів.
У попередній партії військової допомоги наприкінці березня Німеччина передала Україні три інженерні машини DACHS, кулемети та запчастини до бронетехніки.
В середині березня Німеччина відправили снаряди калібру 155 мм та ракети для систем залпового вогню MARS II.
Також у березня міністр оборони Олексій Резніков опублікував відео з німецькими БМП Marder, які вже прибули в Україну.
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