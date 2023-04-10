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Вантажівки і дрони-розвідники: Німеччина надала Україні нову партію допомоги

"Європейська правда"Понеділок, 10 квітня 2023, 16:07
Вантажівки і дрони-розвідники: Німеччина надала Україні нову партію допомоги
скриншот

Міністерство оборони Німеччини проінформувало про черговий пакет військової допомоги, який передали Україні.

Про це, як пише "Європейська правда", свідчить оновлення на сайті німецького уряду. 

Згідно з оприлюдненими на сайті даними, Німеччина передала Україні таку підтримку: 

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  • одну броньовану інженерну машини DACHS на базі німецького танка Leopard 2;
  • вісім вантажівок Zetros;
  • вісім мобільних антенно-щоглових систем;
  • вісім дронів-розвідників;
  • 23 520 боєприпасів калібру 40 міліметрів. 

У попередній партії військової допомоги наприкінці березня Німеччина передала Україні три інженерні машини DACHS, кулемети та запчастини до бронетехніки.

В середині березня Німеччина відправили снаряди калібру 155 мм та ракети для систем залпового вогню MARS II.

Також у березня міністр оборони Олексій Резніков опублікував відео з німецькими БМП Marder, які вже прибули в Україну.

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Теми: НімеччинаУкраїнавійнадопомога Україні
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