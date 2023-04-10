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Грузовики и дроны-разведчики: Германия предоставила Украине новую партию помощи

"Европейская правда"Понедельник, 10 апреля 2023, 16:07
Грузовики и дроны-разведчики: Германия предоставила Украине новую партию помощи
скриншот

Министерство обороны Германии проинформировало об очередном пакете военной помощи, который передали Украине.

Об этом, как пишет "Европейская правда", свидетельствует обновление на сайте немецкого правительства.

Согласно обнародованным на сайте данным, Германия передала Украине такую поддержку:

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  • одну бронированную инженерную машины DACHS на базе немецкого танка Leopard 2;
    - восемь грузовиков Zetros;
    - восемь мобильных антенно-мачтовых систем;
    - восемь дронов-разведчиков;
    - 23 520 боеприпасов калибра 40 миллиметров.

В предыдущей партии военной помощи в конце марта Германия передала Украине три инженерные машины DACHS, пулеметы и запчасти к бронетехнике.

В середине марта Германия отправила снаряды калибра 155 мм и ракеты для систем залпового огня MARS II.

Также в марте министр обороны Алексей Резников опубликовал видео с немецкими БМП Marder, которые уже прибыли в Украину.

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Темы: ГерманияУкраинавойнапомощь Украине
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