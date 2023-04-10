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Матрос-зрадник "полював" на HIMARS і розвідував склади на Одещині – СБУ

Валентина РоманенкоПонеділок, 10 квітня 2023, 16:05
Матрос-зрадник полював на HIMARS і розвідував склади на Одещині – СБУ
фото СБУ

Силовики викрили строковика однієї з бригад Військово-морських сил ЗСУ, який збирав інформацію щодо місць зберігання боєкомплекту ЗСУ та техніки.

Джерело: пресслужба СБУ, Спеціалізована прокуратура в сфері оборони Південного регіону

За даними слідства, ворог завербував матроса після початку повномасштабного вторгнення РФ на територію України.

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За даними СБУ, окупанти обрали йому псевдонім "Кримчанин" та відпрацювали завдання щодо збору інформації про оборону Одеської області.

Із березня 2022 року він збирав та з метою завдання шкоди обороноздатності та державній безпеці України, за неправомірну вигоду, надавав невстановленому представнику спеціального розвідувального органу РФ інформацію військового характеру.

Зокрема, щодо розташування складів з боєкомплектами, місць зберігання техніки, наданої міжнародними партнерами та відомості про командний і особовий склад військової частини ЗСУ.

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Крім того, військовий намагався виявити позиції реактивної артилерійської системи HIMARS, зазначають в СБУ.

Отримані відомості зрадник намагався передати своєму російському "куратору" через анонімний месенджер у вигляді позначок на електронних картах.

Втім, співробітники СБУ викрили зловмисника, задокументували його злочинні дії і затримали 6 квітня 2023 року під час виконання ним розвідувального завдання.

Встановлено, що для маскування злочинних дій фігурант часто змінював сім-картки на власному мобільному телефоні, який використовував для комунікації з агресором.

На підставі зібраних доказів слідчі Служби безпеки повідомили затриманому про підозру в державній зраді, вчиненій в умовах воєнного стану.

Теми: держзрадаСБУвійна
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