Матрос-зрадник "полював" на HIMARS і розвідував склади на Одещині – СБУ

Силовики викрили строковика однієї з бригад Військово-морських сил ЗСУ, який збирав інформацію щодо місць зберігання боєкомплекту ЗСУ та техніки.

Джерело: пресслужба СБУ, Спеціалізована прокуратура в сфері оборони Південного регіону

За даними слідства, ворог завербував матроса після початку повномасштабного вторгнення РФ на територію України.

За даними СБУ, окупанти обрали йому псевдонім "Кримчанин" та відпрацювали завдання щодо збору інформації про оборону Одеської області.

Із березня 2022 року він збирав та з метою завдання шкоди обороноздатності та державній безпеці України, за неправомірну вигоду, надавав невстановленому представнику спеціального розвідувального органу РФ інформацію військового характеру.

Зокрема, щодо розташування складів з боєкомплектами, місць зберігання техніки, наданої міжнародними партнерами та відомості про командний і особовий склад військової частини ЗСУ.

Крім того, військовий намагався виявити позиції реактивної артилерійської системи HIMARS, зазначають в СБУ.

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Отримані відомості зрадник намагався передати своєму російському "куратору" через анонімний месенджер у вигляді позначок на електронних картах.

Втім, співробітники СБУ викрили зловмисника, задокументували його злочинні дії і затримали 6 квітня 2023 року під час виконання ним розвідувального завдання.

Встановлено, що для маскування злочинних дій фігурант часто змінював сім-картки на власному мобільному телефоні, який використовував для комунікації з агресором.

На підставі зібраних доказів слідчі Служби безпеки повідомили затриманому про підозру в державній зраді, вчиненій в умовах воєнного стану.