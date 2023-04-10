Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

Матрос-зрадник "полював" на HIMARS і розвідував склади на Одещині – СБУ

Валентина РоманенкоПонеділок, 10 квітня 2023, 16:05
Матрос-зрадник полював на HIMARS і розвідував склади на Одещині – СБУ
фото СБУ

Силовики викрили строковика однієї з бригад Військово-морських сил ЗСУ, який збирав інформацію щодо місць зберігання боєкомплекту ЗСУ та техніки.

Джерело: пресслужба СБУ, Спеціалізована прокуратура в сфері оборони Південного регіону

За даними слідства, ворог завербував матроса після початку повномасштабного вторгнення РФ на територію України.

За даними СБУ, окупанти обрали йому псевдонім "Кримчанин" та відпрацювали завдання щодо збору інформації про оборону Одеської області.

Із березня 2022 року він збирав та з метою завдання шкоди обороноздатності та державній безпеці України, за неправомірну вигоду, надавав невстановленому представнику спеціального розвідувального органу РФ інформацію військового характеру.

Зокрема, щодо розташування складів з боєкомплектами, місць зберігання техніки, наданої міжнародними партнерами та відомості про командний і особовий склад військової частини ЗСУ.

Крім того, військовий намагався виявити позиції реактивної артилерійської системи HIMARS, зазначають в СБУ.

ВІДЕО ДНЯ

Отримані відомості зрадник намагався передати своєму російському "куратору" через анонімний месенджер у вигляді позначок на електронних картах.

Втім, співробітники СБУ викрили зловмисника, задокументували його злочинні дії і затримали 6 квітня 2023 року під час виконання ним розвідувального завдання.

Встановлено, що для маскування злочинних дій фігурант часто змінював сім-картки на власному мобільному телефоні, який використовував для комунікації з агресором.

На підставі зібраних доказів слідчі Служби безпеки повідомили затриманому про підозру в державній зраді, вчиненій в умовах воєнного стану.

Теми: держзрадаСБУвійна
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Спецпризначенці РФ зазнали шалених втрат, це змінило динаміку війни – витік з Пентагону

фото, відеоУП знайшла нардепа-втікача Онищенка в Куршевелі

Xiaomi відреагувала на "спонсора війни" в Україні: Ми за мир

В Україні закінчився опалювальний сезон

відеоНапередодні Великодня до українців звернулася СБУ

фотоНа в'їзді в Київ зупинили священника УПЦ МП із трудовою книжкою РФ

Усі новини...
держзрада
Житель Южноукраїнська збирав для Росії дані про оборону АЕС
Підозру в держзраді оголосили "політологу" Медведчука, який переховується у Криму
СБУ і ДБР оприлюднили нові докази проти "крота" Кулініча
Останні новини
15:47
фотоЗ України до Болгарії намагалися вивезти скрипку Страдіварі
15:39
"Нова пошта" скасувала плату за переадресацію відправлень у межах міста
15:31
Чи потрібно брати рецепт для закупівлі ліків на фронт – пояснює МОЗ
15:29
відеоЗСУ показали вуличний бій у Бахмуті
15:26
Новий випуск УП.Чат: злив секретних даних у США, український контрнаступ та паспорти РФ в УПЦ МП
15:25
Співвласник компанії, підозрюваної в "схемі" на ОПЗ, прокоментував звинувачення НАБУ
15:22
Франція готова надати Україні 2 млрд євро фінансової допомоги – Шмигаль
15:21
У ВР зареєстрували законопроєкт, який пропонує розширити перелік військових з інвалідністю
15:03
МЗС у відповідь на хамство Орбана нагадало про залежність Угорщини від ЄС
15:02
Експорт нафти з РФ у березні сягнув рекорду з пандемії, але доходи впали на 40% за рік
Усі новини...
Реклама: