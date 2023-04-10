Матрос-предатель "охотился" на HIMARS и разведывал склады в Одесской области – СБУ

Силовики разоблачили срочника одной из бригад Военно-морских сил ВСУ, который собирал информацию о местах хранения боекомплекта ВСУ и техники.

Источник: пресс-служба СБУ, Специализированная прокуратура в сфере обороны Южного региона

Детали: По данным следствия, враг завербовал матроса после начала полномасштабного вторжения РФ на территорию Украины.

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По данным СБУ, оккупанты выбрали ему псевдоним "Крымчанин" и отработали задание по сбору информации об обороне Одесской области.

С марта 2022 года он собирал и, с целью нанесения ущерба обороноспособности и государственной безопасности Украины, за неправомерную выгоду, предоставлял неустановленному представителю специального разведывательного органа РФ информацию военного характера.

В частности, о расположении складов с боекомплектами, мест хранения техники, предоставленной международными партнерами и сведения о командном и личном составе воинской части ВСУ.

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Кроме того, военный пытался обнаружить позиции реактивной артиллерийской системы HIMARS, отмечают в СБУ.

Полученные сведения предатель пытался передать своему российскому "куратору" через анонимный мессенджер в виде отметок на электронных картах.

Впрочем, сотрудники СБУ разоблачили злоумышленника, задокументировали его преступные действия и задержали 6 апреля 2023 года во время выполнения им разведывательного задания.

Установлено, что для маскировки преступных действий фигурант часто менял сим-карты на собственном мобильном телефоне, который использовал для коммуникации с агрессором.

На основании собранных доказательств следователи Службы безопасности сообщили задержанному о подозрении в государственной измене, совершенной в условиях военного положения.