Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

Матрос-предатель "охотился" на HIMARS и разведывал склады в Одесской области – СБУ

Валентина РоманенкоПонедельник, 10 апреля 2023, 16:05
Матрос-предатель охотился на HIMARS и разведывал склады в Одесской области – СБУ
фото СБУ

Силовики разоблачили срочника одной из бригад Военно-морских сил ВСУ, который собирал информацию о местах хранения боекомплекта ВСУ и техники.

Источник: пресс-служба СБУ, Специализированная прокуратура в сфере обороны Южного региона

Детали: По данным следствия, враг завербовал матроса после начала полномасштабного вторжения РФ на территорию Украины.

Реклама:

По данным СБУ, оккупанты выбрали ему псевдоним "Крымчанин" и отработали задание по сбору информации об обороне Одесской области.

С марта 2022 года он собирал и, с целью нанесения ущерба обороноспособности и государственной безопасности Украины, за неправомерную выгоду, предоставлял неустановленному представителю специального разведывательного органа РФ информацию военного характера.

В частности, о расположении складов с боекомплектами, мест хранения техники, предоставленной международными партнерами и сведения о командном и личном составе воинской части ВСУ.

ВИДЕО ДНЯ

Кроме того, военный пытался обнаружить позиции реактивной артиллерийской системы HIMARS, отмечают в СБУ.

Полученные сведения предатель пытался передать своему российскому "куратору" через анонимный мессенджер в виде отметок на электронных картах.

Впрочем, сотрудники СБУ разоблачили злоумышленника, задокументировали его преступные действия и задержали 6 апреля 2023 года во время выполнения им разведывательного задания.

Установлено, что для маскировки преступных действий фигурант часто менял сим-карты на собственном мобильном телефоне, который использовал для коммуникации с агрессором.

На основании собранных доказательств следователи Службы безопасности сообщили задержанному о подозрении в государственной измене, совершенной в условиях военного положения.

Темы: госизменаСБУвойна
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Кулеба: Хочу, чтобы звуки взрывов в Украине услышали во всем мире − это то, что действительно говорит Россия

обновленоУтренняя атака на Украину: по меньшей мере 22 погибших и ,олее 100 раненых

видеоРоссия запустила 110 ракет, но мы обязательно дадим ответ - Зеленский

обновлено, фотоВ Киеве обломки упали в нескольких районах, есть возгорание многоэтажки и раненые - КГВА

БЭБ провело обыски в компаниях бизнесмена, лишенного гражданства за контрабанду

Президент о селекторе: Есть хорошие результаты в защите от коллаборантов

Все новости...
госизмена
В Раде зарегистрировали первый законопроект, который приравнивает коррупцию к госизмене
Что будет с имуществом, заключенными и бизнесом после деоккупации?
После приравнивания коррупции к госизмене часть дел могут забрать от НАБУ в СБУ – источники
Последние новости
14:49
В Украине объявили масштабную воздушную тревогу: угроза крылатых ракет
14:41
фотоУченые создали на 3D-принтере устройство для тестирования лекарств: это может прекратить тесты на животных
14:23
В России аварийно сел Boeing, который летел из Москвы: отказал двигатель
14:22
Цены на автогаз в крупных сетях АЗС за месяц упали почти на 20%
14:14
фото"Зубы дракона" вырастают на северной границе – Объединенные силы ВСУ
14:07
Во Львове 5-летний мальчик впал в кому после удаления зубов: полиция открыла дело
14:07
Турция заявила о задержании 32 боевиков ИГИЛ, готовивших нападения на синагоги и церкви
14:03
В ближайшие дни без осадков, на Новый год местами дождь
13:42
Отключать электроэнергию на праздничные дни не планируют – Укрэнерго
13:41
Дуда созвал срочное заседание Бюро нацбезопасности из-за "объекта" с территории Украины
Все новости...
Реклама: