На Солом’янці в Києві чоловік відкрив стрілянину по крамниці

В Солом’янському районі Києва чоловік після сварки з продавцем відкрив зі зброї вогонь по торговій крамниці, де знаходились люди, поліція його затримала.

Джерело: пресслужба поліції Києва

Дослівно: "До чергової частини Солом’янського управління поліції надійшло повідомлення про те, що на вулиці Солом’янська невідомий чоловік обстріляв торговий кіоск, у якому перебували громадяни. На місце події негайно прибула слідчо-оперативна група територіального підрозділу та оперативники столичного главку".

Деталі: Між чоловіком та продавцем магазину виник словесний конфлікт, після чого правопорушник пішов, а за декілька хвилин повернувся зі зброєю. Чоловік почав нецензурно лаятись та здійснив кілька пострілів в крамницю. Обійшлося без постраждалих.

49-річного правопорушника затримали, провели у нього обшук та вилучили з оселі зброю та набої.

Розпочато кримінальне провадження за статтею "Хуліганство".