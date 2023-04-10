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На Солом’янці в Києві чоловік відкрив стрілянину по крамниці

Станіслав ПогоріловПонеділок, 10 квітня 2023, 16:36
На Солом’янці в Києві чоловік відкрив стрілянину по крамниці
скриншот

В Солом’янському районі Києва чоловік після сварки з продавцем відкрив зі зброї вогонь по торговій крамниці, де знаходились люди, поліція його затримала.

Джерело: пресслужба поліції Києва

Дослівно: "До чергової частини Солом’янського управління поліції надійшло повідомлення  про те, що на вулиці Солом’янська невідомий чоловік обстріляв торговий кіоск, у якому перебували громадяни. На місце події негайно прибула слідчо-оперативна група територіального підрозділу та оперативники столичного главку".

Деталі: Між чоловіком та продавцем магазину виник словесний конфлікт, після чого правопорушник пішов, а за декілька хвилин повернувся зі зброєю. Чоловік почав нецензурно лаятись та здійснив кілька пострілів в крамницю. Обійшлося без постраждалих.

 

49-річного правопорушника затримали, провели у нього обшук та вилучили з оселі зброю та набої.

Розпочато кримінальне провадження за статтею "Хуліганство".

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Теми: Київнадзвичайна подія
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