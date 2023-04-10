Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

На Соломенке в Киеве мужчина открыл стрельбу по магазину

Станислав ПогориловПонедельник, 10 апреля 2023, 16:36
На Соломенке в Киеве мужчина открыл стрельбу по магазину
скриншот

В Соломенском районе Киева мужчина после ссоры с продавцом открыл из оружия огонь по торговому магазину, где находились люди, полиция его задержала.

Источник: пресс-служба полиции Киева

Дословно: "В дежурную часть Соломенского управления полиции поступило сообщение о том, что на улице Соломенская неизвестный мужчина обстрелял торговый киоск, в котором находились граждане. На место происшествия немедленно прибыла следственно-оперативная группа территориального подразделения и оперативники столичного главка".

Реклама:

Детали: Между мужчиной и продавцом магазина возник словесный конфликт, после чего правонарушитель ушел, а через несколько минут вернулся с оружием. Мужчина начал нецензурно ругаться и произвел несколько выстрелов в магазин. Обошлось без пострадавших.

 

49-летнего правонарушителя задержали, провели у него обыск и изъяли из дома оружие и патроны.

ВИДЕО ДНЯ

Начато уголовное производство по статье "Хулиганство".

Темы: Киевчрезвычайное происшествие
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Кулеба: Хочу, чтобы звуки взрывов в Украине услышали во всем мире − это то, что действительно говорит Россия

обновленоУтренняя атака на Украину: по меньшей мере 22 погибших и ,олее 100 раненых

видеоРоссия запустила 110 ракет, но мы обязательно дадим ответ - Зеленский

обновлено, фотоВ Киеве обломки упали в нескольких районах, есть возгорание многоэтажки и раненые - КГВА

БЭБ провело обыски в компаниях бизнесмена, лишенного гражданства за контрабанду

Президент о селекторе: Есть хорошие результаты в защите от коллаборантов

Все новости...
Киев
Жара в Киеве бьет рекорды второй день подряд
В Киеве прохожие нашли на улице две гранаты
В центре Киева возле проспекта Победы сгорело здание
Последние новости
14:49
В Украине объявили масштабную воздушную тревогу: угроза крылатых ракет
14:41
фотоУченые создали на 3D-принтере устройство для тестирования лекарств: это может прекратить тесты на животных
14:23
В России аварийно сел Boeing, который летел из Москвы: отказал двигатель
14:22
Цены на автогаз в крупных сетях АЗС за месяц упали почти на 20%
14:14
фото"Зубы дракона" вырастают на северной границе – Объединенные силы ВСУ
14:07
Во Львове 5-летний мальчик впал в кому после удаления зубов: полиция открыла дело
14:07
Турция заявила о задержании 32 боевиков ИГИЛ, готовивших нападения на синагоги и церкви
14:03
В ближайшие дни без осадков, на Новый год местами дождь
13:42
Отключать электроэнергию на праздничные дни не планируют – Укрэнерго
13:41
Дуда созвал срочное заседание Бюро нацбезопасности из-за "объекта" с территории Украины
Все новости...
Реклама: