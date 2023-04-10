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На Соломенке в Киеве мужчина открыл стрельбу по магазину

Станислав ПогориловПонедельник, 10 апреля 2023, 16:36
На Соломенке в Киеве мужчина открыл стрельбу по магазину
скриншот

В Соломенском районе Киева мужчина после ссоры с продавцом открыл из оружия огонь по торговому магазину, где находились люди, полиция его задержала.

Источник: пресс-служба полиции Киева

Дословно: "В дежурную часть Соломенского управления полиции поступило сообщение о том, что на улице Соломенская неизвестный мужчина обстрелял торговый киоск, в котором находились граждане. На место происшествия немедленно прибыла следственно-оперативная группа территориального подразделения и оперативники столичного главка".

Детали: Между мужчиной и продавцом магазина возник словесный конфликт, после чего правонарушитель ушел, а через несколько минут вернулся с оружием. Мужчина начал нецензурно ругаться и произвел несколько выстрелов в магазин. Обошлось без пострадавших.

 

49-летнего правонарушителя задержали, провели у него обыск и изъяли из дома оружие и патроны.

Начато уголовное производство по статье "Хулиганство".

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Темы: Киевчрезвычайное происшествие
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