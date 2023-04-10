Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

Французькі депутати відвідають Тайвань на тлі напруженості з Китаєм

"Європейська правда"Понеділок, 10 квітня 2023, 18:15

Французькі законодавці планують відвідати тайванську столицю Тайбей на тлі зростання напруженості у відносинах з Китаєм. 

Про це оголосив міністр закордонних справ Тайваню Жозеф Ву, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Bloomberg.

Ву розповів у інтерв’ю в понеділок, що Сенат і Національна асамблея Франції висловили підтримку Тайваню, і що деякі законодавці відвідають острів "дуже скоро". 

Реклама:

Уряд Тайваню "звірить з ними, яка додаткова підтримка нам знадобиться", додав Ву.

За словами французького посадовця, який увійде до групи, делегація прямує на острів у неділю. 

Пекін 10 квітня заявив, що закінчив триденні військові навчання навколо Тайваню після візиту президента Тайваню Цай Ін Вень до США минулого тижня.

ВІДЕО ДНЯ

Візит відбувся після того, як президент Франції Еммануель Макрон заявив в інтерв’ю Les Echos і Politico, що Європа повинна уникати втягування в будь-яку потенційну конфронтацію між США і Китаєм через Тайвань. 

Минулого тижня Макрон відвідав Пекін і виклав більш примирливу лінію щодо відносин з Китаєм, ніж США. 

Читайте також: Франція бере курс на дружбу з Китаєм: навіщо Макрон почав гру всупереч інтересам США 

Теми: КитайФранціяТайваньдипломатичні відносини
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

З аеропорту "Бориспіль" вилетів літак: тестують відновлення регулярних операцій

У Байдена пояснили різницю між жертвами війн в Україні та Газі

Зеленський анонсував онлайн-купівлю авто в "Дії": запрацює в ніч на 20 грудня

оновленоЗаступника голови Нацполіції Тишлека звільнили

США з союзниками захищатимуть від обстрілів торгові судна в Червоному морі 

інфографікаВ Україні поменшало тих, хто вірить у правильний розвиток справ у державі – опитування

Усі новини...
Китай
2/3 іноземних деталей в російських дронах зроблені в Китаї – група Єрмака-Макфола
Понад половина німців стурбована зближенням Китаю та Росії
Після повної ізоляції останніх років КНДР відкриває кордони, побоюючись масового голоду
Останні новини
17:53
Окупанти викрали зі зоопарків на ТОТ рідкісних бенгальських тигрів
17:34
У Польщі засудили 14 членів шпигунської мережі Росії, серед них – українці й білоруси
17:27
"Укрзалізниця" запустила у продаж додаткові місця на "ажіотажні напрямки"
17:21
Стародавня цегла з Месопотамії допомогла вченим виявити аномалію магнітного поля
17:15
Молдавські фермери вимагають обмежити імпорт української агропродукції
17:11
McDonald’s відкрив восьмий ресторан у Львові
17:09
У Міноборони закликали не порівнювати рекрутинг і мобілізацію
16:55
Одеський кінофестиваль 2024 відбудеться в Києві
16:46
З аеропорту "Бориспіль" вилетів літак: тестують відновлення регулярних операцій
16:35
фотоНацгвардія взяла в полон обмороженого окупанта, якому РФ обіцяла "дві доби на передовій"
Усі новини...
Реклама: