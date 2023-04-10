Французькі депутати відвідають Тайвань на тлі напруженості з Китаєм

Французькі законодавці планують відвідати тайванську столицю Тайбей на тлі зростання напруженості у відносинах з Китаєм.

Про це оголосив міністр закордонних справ Тайваню Жозеф Ву, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Bloomberg.

Ву розповів у інтерв’ю в понеділок, що Сенат і Національна асамблея Франції висловили підтримку Тайваню, і що деякі законодавці відвідають острів "дуже скоро".

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Уряд Тайваню "звірить з ними, яка додаткова підтримка нам знадобиться", додав Ву.

За словами французького посадовця, який увійде до групи, делегація прямує на острів у неділю.

Пекін 10 квітня заявив, що закінчив триденні військові навчання навколо Тайваню після візиту президента Тайваню Цай Ін Вень до США минулого тижня.

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Візит відбувся після того, як президент Франції Еммануель Макрон заявив в інтерв’ю Les Echos і Politico, що Європа повинна уникати втягування в будь-яку потенційну конфронтацію між США і Китаєм через Тайвань.

Минулого тижня Макрон відвідав Пекін і виклав більш примирливу лінію щодо відносин з Китаєм, ніж США.

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