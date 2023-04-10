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Французькі депутати відвідають Тайвань на тлі напруженості з Китаєм

"Європейська правда"Понеділок, 10 квітня 2023, 18:15

Французькі законодавці планують відвідати тайванську столицю Тайбей на тлі зростання напруженості у відносинах з Китаєм. 

Про це оголосив міністр закордонних справ Тайваню Жозеф Ву, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Bloomberg.

Ву розповів у інтерв’ю в понеділок, що Сенат і Національна асамблея Франції висловили підтримку Тайваню, і що деякі законодавці відвідають острів "дуже скоро". 

Уряд Тайваню "звірить з ними, яка додаткова підтримка нам знадобиться", додав Ву.

За словами французького посадовця, який увійде до групи, делегація прямує на острів у неділю. 

Пекін 10 квітня заявив, що закінчив триденні військові навчання навколо Тайваню після візиту президента Тайваню Цай Ін Вень до США минулого тижня.

Візит відбувся після того, як президент Франції Еммануель Макрон заявив в інтерв’ю Les Echos і Politico, що Європа повинна уникати втягування в будь-яку потенційну конфронтацію між США і Китаєм через Тайвань. 

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Минулого тижня Макрон відвідав Пекін і виклав більш примирливу лінію щодо відносин з Китаєм, ніж США. 

Читайте також: Франція бере курс на дружбу з Китаєм: навіщо Макрон почав гру всупереч інтересам США 

Теми: КитайФранціяТайваньдипломатичні відносини
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