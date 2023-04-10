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Французские депутаты посетят Тайвань на фоне напряженности с Китаем

"Европейская правда"Понедельник, 10 апреля 2023, 18:15

Французские законодатели планируют посетить тайваньскую столицу Тайбэй на фоне роста напряженности в отношениях с Китаем. 

Об этом объявил министр иностранных дел Тайваня Жозеф Ву, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Bloomberg.

Ву рассказал в интервью в понедельник, что Сенат и Национальная ассамблея Франции выразили поддержку Тайваню, и что некоторые законодатели посетят остров "очень скоро". 

Правительство Тайваня "сверит с ними, какая дополнительная поддержка нам понадобится", добавил Ву.

По словам французского чиновника, который войдет в группу, делегация направляется на остров в воскресенье. 

Пекин 10 апреля заявил, что закончил трехдневные военные учения вокруг Тайваня после визита президента Тайваня Цай Ин Вэнь в США на прошлой неделе.

Визит состоялся после того, как президент Франции Эммануэль Макрон заявил в интервью Les Echos и Politico, что Европа должна избегать втягивания в любую потенциальную конфронтацию между США и Китаем из-за Тайваня. 

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На прошлой неделе Макрон посетил Пекин и изложил более примирительную линию в отношении отношений с Китаем, чем США. 

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Темы: КитайФранцияТайваньдипломатические отношения
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