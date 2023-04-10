Французские депутаты посетят Тайвань на фоне напряженности с Китаем

Французские законодатели планируют посетить тайваньскую столицу Тайбэй на фоне роста напряженности в отношениях с Китаем.

Об этом объявил министр иностранных дел Тайваня Жозеф Ву, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Bloomberg.

Ву рассказал в интервью в понедельник, что Сенат и Национальная ассамблея Франции выразили поддержку Тайваню, и что некоторые законодатели посетят остров "очень скоро".

Правительство Тайваня "сверит с ними, какая дополнительная поддержка нам понадобится", добавил Ву.

По словам французского чиновника, который войдет в группу, делегация направляется на остров в воскресенье.

Пекин 10 апреля заявил, что закончил трехдневные военные учения вокруг Тайваня после визита президента Тайваня Цай Ин Вэнь в США на прошлой неделе.

Визит состоялся после того, как президент Франции Эммануэль Макрон заявил в интервью Les Echos и Politico, что Европа должна избегать втягивания в любую потенциальную конфронтацию между США и Китаем из-за Тайваня.

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На прошлой неделе Макрон посетил Пекин и изложил более примирительную линию в отношении отношений с Китаем, чем США.

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